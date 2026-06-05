El papamóvil acercará a León XIV a los fieles en cuatro recorridos por Madrid

Con mucho suspense y varios días más tarde que en las otras sedes del viaje, Barcelona y Canarias, por fin se han dado a conocer este jueves los recorridos que realizará el papamóvil por Madrid. El Papa recorrerá varias de las principales calles de Madrid a bordo del vehículo descapotado durante su visita apostólica a la capital en cuatro itinerarios que permitirán a miles de fieles ver de cerca al Pontífice en distintos puntos de la ciudad, especialmente en el eje de la Castellana, Cibeles, La Latina, Sol, la Almudena y el entorno del Santiago Bernabéu.

El primer recorrido tendrá lugar el sábado 6 de junio, a partir de las 20:30 horas, cuando León XIV se desplace por el paseo de la Castellana desde la calle Vitruvio hasta la plaza de Lima, donde presidirá una vigilia de oración con jóvenes. Será la primera gran ocasión para que los madrileños saluden al Papa desde las calles.

El domingo 7 de junio, el Pontífice volverá a subir al papamóvil antes de la misa multitudinaria en la plaza de Cibeles. El trayecto, previsto en torno a las 9:30 horas, discurrirá por la calle Serrano, Goya, la plaza de Colón y el entorno de la Puerta de Alcalá antes de llegar al Palacio de Cibeles, donde se celebrará uno de los actos centrales de la visita.

Los recorridos del papamóvil durante la visita de León XIV a Madrid del 6 al 9 de junio. / ARCHIDIOCESIS DE MADRID

La jornada con más presencia del papamóvil será el lunes 8 de junio. A las 18:00 horas, León XIV partirá desde la glorieta de Pirámides hacia la catedral de la Almudena, pasando por la Puerta de Toledo, la Gran Vía de San Francisco y la calle Bailén. Allí rendirá homenaje a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid.

Después, a partir de las 19:00 horas, el Papa realizará el recorrido más largo de su estancia en la capital. Desde Bailén avanzará por la calle Mayor hasta la Puerta del Sol, continuará por la Carrera de San Jerónimo, la plaza de las Cortes, Felipe IV, Alfonso XII, la plaza de la Independencia y Alcalá, para seguir después por Príncipe de Vergara y Concha Espina hasta llegar al entorno del Santiago Bernabéu, donde mantendrá un encuentro con la comunidad diocesana.

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Los itinerarios estarán acompañados de un amplio dispositivo de seguridad y de cortes de tráfico escalonados en las zonas afectadas. Las autoridades recomiendan utilizar el transporte público y consultar la información oficial de movilidad antes de desplazarse por el centro de Madrid durante los días de la visita.