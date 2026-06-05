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La NASA prepara a la tripulación de la Estación Espacial para una posible evacuación por una fuga de aire

Una imagen de la Estación Espacial Internacional.

Una imagen de la Estación Espacial Internacional. / EP

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EFE

Miami

La NASA ha ordenado a los astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) refugiarse en sus respectivas naves y mantenerse preparados para una posible evacuación, mientras una tripulación rusa trabaja para contener una fuga de aire que se ha agravado en el segmento ruso del laboratorio orbital.

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