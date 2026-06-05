Los Mossos buscan testigos de la caída de Isak Andic rastreando móviles conectados a antenas cercanas

Los Mossos d'Esquadra buscan testigos de la caída del fundador de Mango, Isak Andic, el 14 de diciembre de 2024, y de los días previos, el 7 y 10 de diciembre, en los que su hijo, Jonathan Andic, imputado por el presunto homicidio, estuvo en Collbató y en el sendero de Les Freixades, donde se produjo el suceso. En este sentido, la policía catalana solicitó a la jueza de Martorell Raquel Nieto, que instruye el caso, que requiriera a seis operadoras de telefonía información sobre las personas cuyos teléfonos estuvieron conectados durante esas fechas a las antenas de telefonía de la zona en la que el magnate de la moda Isak Andic se precipitó por un barranco y falleció. Gracias a las antenas de telefonía se pueden rastrear los teléfonos de las personas que han estado en una zona en un determinado momento.

En el último auto judicial –en el que se pide a Vodafone información sobre las conexiones que pudo tener el móvil de Jonathan Adic en Ecuador, que él asegura que fue robado–, la jueza también hace una pormenorizada enumeración de las peticiones que le han hecho los Mossos para aclarar la caída del empresario. Una de ellas, según la resolución, es la solicitud de información a seis operadoras de telefonía móvil no solo para que concreten si el 7 y 10 de diciembre Jonathan Andic "estuvo en la zona de influencia de Collbató", sino también para "obtener información de testigos directos" y de personas que "auxiliaron" al primogénito del empresario el 14 de diciembre.

Hora exacta de la caída

Así, con el listado de los usuarios que esos días se conectaron a las antenas desde sus móviles en la franja horaria en la que Jonathan Andic estuvo en Collbató, la policía también pretende comprobar si el acusado iba acompañado de otras personas. Es decir, los Mossos se proponen comprobar si los días previos a la caída acudió solo o acompañado a revisar este sendero. La fiscalía avaló esa petición, según la resolución de la jueza, para determinar "la posible presencia de terceras personas que puedan tener relación con los hechos que se investigan en los días 7, 10 y 14 de diciembre".

A partir de esa identificación, la policía podría buscar a eventuales testigos para saber si alguna persona presenció la caída mortal o se cruzó con Jonathan Andic los días previos a la caída. La información debe servir para reconstruir el suceso en Collbató. La Unidad Central de Informática Forense de la policía catalana ha podido reconstruir, con una precisión casi milimétrica, la hora de la caída de Isak Andic.

Según los Mossos, el suceso tuvo lugar entre las 12.28.20 horas y las 12.28.26 horas –seis segundos de margen– del 14 de diciembre de 2024. Exactamente 4:34 minutos después, Jonathan Andic hizo la primera llamada para alertar del suceso a la pareja de su padre, Estefanía Knuth. Después hizo otras dos llamadas al 112, servicio de emergencias: a las 12:36:24 horas y a las 13:13:44 horas, tal como consta en los registros de su teléfono.

Mala relación

Los Mossos y la jueza de Martorell sostienen que hay "indicios suficientes" para considerar que la muerte del empresario fue "no accidental". Entre esas sospechas figuran las posibles contradicciones entre las dos declaraciones realizadas por Jonathan Andic en comisaría, en las que aseguró que no había visto la caída mortal de su padre por encontrarse más avanzado en el sendero (los agentes mantienen que desde la distancia que él esgrime no habría podido oír su caída, como él sostiene).

También señalan como indicios del crimen la supuesta "mala relación" entre padre e hijo; la existencia de un posible móvil económico a partir de la creación de una fundación que hacía peligrar su herencia; "la obsesión" de Jonathan por el dinero y la posible "manipulación emocional" del acusado sobre su padre para conseguir "una herencia en vida"; las visitas al sendero para recorrer la misma zona los días previos, y las lesiones que según la autopsia presentaba la víctima y que, para la jueza, "descartan prácticamente que la caída fuese producto de un resbalón o tropiezo".

Nuevo recurso

"No se puede descartar que exista una participación activa, premeditada y preparada en la muerte de Isak Andic", remarca el auto judicial en el que se solicita a Vodafone información sobre los registros telefónicos de Jonathan Andic en Ecuador. Para llegar a estas conclusiones se han analizado una década de mensajes de Whatsapp entre los Andic encontrados en el teléfono de Isak y que se han podido recuperar, así como otra información que tenía el sospechoso en su terminal. También se ha tomado declaración a miembros de la familia, a personal del servicio de los Andic y a directivos de Mango para aclarar la verdadera naturaleza de la relación que tenían padre e hijo.

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Hace más de tres semanas que la jueza de Martorell ordenó la prisión para Jonathan Andic, eludible mediante una fianza de un millón de euros, que el acusado depositó en apenas media hora. El equipo de abogados de la defensa ha presentado un recurso contra esa medida. Ahora, la fiscal del caso, Teresa Yoldi, deberá presentar un escrito de contestación al recurso, que será resuelto por la Audiencia de Barcelona en las próximas semanas.