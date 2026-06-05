La Iglesia aparta a un subdirector del colegio Agustinos de Alicante por abusos sexuales

La Iglesia ha apartado al religioso agustino Álvaro Martín Fuente, subdirector hasta marzo del colegio de la orden en Alicante, al encontrarse inmerso en una investigación canónica que se abrió el día 12 del pasado mes después de que una joven, ahora en la treintena, denunciara haber sido víctima de abusos sexuales por este cura en la década de los noventa del pasado siglo, cuando tenía entre 6 y 12 años, en el colegio agustino Buen Consejo de Madrid, donde estudiaban sus hermanos, tal y como ha publicado este jueves el diario El País, que asegura que la orden lo supo hace 16 años, lo encubrió y no hizo nada.

En ese periodo el prior general de la orden de San Agustín era el padre Robert Prevost, actual papa León XIV, que inicia su visita oficial a España. A raíz de la información publicada en la que se acusa a un religioso agustino de abusos sexuales, la Provincia Agustina de San Juan de Sahagún ha emitido un comunicado en el que señala que "al no abrirse investigación previa, el caso no llegó al prior general, que en ese momento era el padre Prevost (hoy pontífice), en el que estuvo entre 2001 y 2013.

La Provincia de San Juan de Sahagún es la jurisdicción territorial más grande de la Orden de San Agustín en España, llamada así en honor al santo agustino español. Esta provincia agrupa decenas de parroquias y colegios. Es una subdivisión organizativa dentro de la Iglesia Católica y la Orden de San Agustín.

De Madrid a Palencia, Ceuta, Sevilla y Alicante

El religioso ya apartado se fue del colegio madrileño al colegio agustino de Palencia en torno al año 2000, luego dirigió el colegio Agustinos de Ceuta y más tarde el de Sevilla, de donde se despidió en diciembre de 2024 según la foto que publicó la orden. Su siguiente destino fue el centro escolar en Alicante, con el cargo de subdirector. Es el mismo colegio que dirigía el padre Ángel Escapa, que fue apartado tras reconocerse su responsabilidad en casos de abusos sexuales a menores. Debido a estos hechos, la ciudad de Alicante le retiró la avenida que llevaba su nombre, y la orden religiosa indemnizó a sus víctimas. Este padre fue profesor y fundador del balonmano en el colegio en 1972.

Los Agustinos explican que el caso, que data de 2010, no llegó al entonces prior general de la orden, que es el actual papa León XIV, al archivarse la denuncia judicial de la víctima

Circunstancias extrañas

Fuentes cercanas al colegio han explicado que Martín Fuente se marchó del centro después de Semana Santa "en circunstancias extrañas" y sin dar explicaciones. El colegio ha borrado esta misma mañana su ficha dentro del apartado del equipo directivo de la página web.

En relación a los hechos, en el comunicado de Agustinos Provincia de San Juan de Sahagún se indica también que "a finales del año 2010, los padres de la denunciante notificaron los hechos al prior provincial de los Agustinos quien posteriormente, tras hablar con el religioso acusado, decidió no abrir una investigación previa". Añaden asimismo que hubo una denuncia presentada en el año 2010 y que el juzgado de instrucción de la Audiencia de Madrid número 32 archivó el caso, por tratarse de unos hechos prescritos".

Sin embargo, prosiguen explicando que el 30 de enero de este año la Provincia de San Juan de Sahagún recibe la noticia a través del equipo de mediación y escucha de Eshma, un servicio externo con el que cuenta la Provincia para atender a víctimas de abusos.

Petición de perdón

"El 3 de marzo tiene lugar un encuentro personal con la denunciante, en el que están presentes dos religiosos agustinos miembros del Secretariado de Protección de Menores. En este encuentro se escucha a la persona denunciante y hay una petición de perdón por parte de los religiosos agustinos, en representación de la Provincia. A partir de ese momento, la Provincia, a través del Secretariado de Protección de Menores, mantiene una actitud de escucha y acompañamiento con la denunciante. El 12 de marzo se inicia la investigación canónica previa, como indican las normas de la Iglesia, y unos días después se aplican las medidas cautelares sobre el religioso agustino acusado, que le apartan de cualquier labor pastoral con menores". Es cuando "desaparece" del colegio en Alicante.

Según la orden, en este momento la prioridad de la Provincia de San Juan de Sahagún es atender a la persona que ha puesto la denuncia y demás personas afectadas por casos como este de pederastia; así como avanzar en la investigación que se está desarrollando, para esclarecer los hechos lo antes posible. "La Provincia lamenta profundamente cualquier tipo de abuso que se haya cometido por religiosos agustinos, pide perdón por ello y seguirá trabajando en la prevención de cualquier situación de abuso, así como en el acompañamiento de las víctimas".

Prevención de abusos

Esta entidad, según explican sus representantes en el comunicado, comenzó su andadura en el año 2020. "Poco tiempo después, los Agustinos en España crearon el Secretariado de Protección de Menores para trabajar de un modo más organizado y en coordinación con otras instituciones eclesiales, en la prevención de los abusos y en la promoción de una cultura del cuidado". Afirman en su encabezamiento que "la realidad de los abusos a menores en la Iglesia nos causa un profundo dolor y vergüenza. Queremos pedir perdón por los abusos que hayan cometido religiosos agustinos".

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Este diario ha intentado contactar con la actual dirección del centro pero no ha sido posible y desde la Diócesis de Orihuela-Alicante han declinado hacer cualquier comentario al respecto.