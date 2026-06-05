Faro de Vigo te invita a vivir en primera fila el Ría de Vigo Series Fest

Faro de Vigo te invita a vivir en primera fila una de las citas audiovisuales más destacadas del año, el Ría de Vigo Series Fest. Entre sus suscriptores, el diario sortea dos pases dobles para asistir a la presentación en primicia de la serie Oasis, la nueva producción de Netflix que llegará a la plataforma este mes, además de participar en un exclusivo meet & greet con sus protagonistas Ana Garcés, Tomy Aguilera, Berta Castañé y Victoria Kantch. La proyección tendrá lugar en el marco del Ría de Vigo Series Fest, que reunirá en la ciudad a algunas de las figuras más destacadas del panorama audiovisual nacional. Además también sortea dos entradas dobles para la gala de clausura del festival, que se celebrará el viernes 12 de junio.

Durante tres días, el Ría de Vigo Series Fest convertirá el Tinglado del Puerto en el epicentro de las series, con estrenos exclusivos, encuentros con profesionales, alfombra azul y numerosas actividades dirigidas tanto al público como a la industria audiovisual.

Si eres suscriptor de Faro de Vigo, esta es tu oportunidad para disfrutar de una experiencia única y acercarte a los protagonistas de una de las series españolas más esperadas de la temporada. Participar es muy sencillo: pulsa el botón a continuación y entrarás en el sorteo de estos exclusivos premios. ¡No te quedes sin tu oportunidad de vivir el Ría de Vigo Series Fest desde dentro! La participación estará abierta hasta el lunes 08 de junio a las 09 horas.