El creador porriñés Carlos Press CReXSon lanza el himno canino «Mi perro»: «Deberíamos adoptar sus valores»

Carlos López (Porriño, 1964), conocido artísticamente como Carlos Press CReXSon (Creativo Expresivo Sonoro), acaba de lanzar en las principales plafatormas de música Mi perro, un «auténtico himno canino», como él mismo lo define, que ensalza la relación entre las personas y sus perros, y reivindica el papel terapéutico de estos animales y su capacidad para acompañar y mejorar la vida de muchas personas. «Es un homenaje al vínculo que se crea entre ambos y a los valores que representan estos animales», explica el autor.

Esta no es su primera incursión en las plataformas de «streaming». Hace unos meses publicó Cultura de calle, un trabajo que supone su primera incursión en el medio digital y que está teniendo muy buena acogida. «Yo nunca había subido música a las plataformas porque no me manejaba demasiado con la tecnología. Ni siquiera tengo redes sociales», reconoce.

Más allá de la música, el creador porriñés se define como una persona profundamente vinculada a la creatividad. Así, desarrolla proyectos de ecoarte utilizando materiales reciclados y ha realizado varias exposiciones. Algunas de sus creaciones pueden verse en las portadas de sus trabajos musicales. «La música es una parte importante, pero también el arte, el diseño y cualquier forma de expresión creativa», señala.

Entre sus trabajos anteriores se encuentra el himno del Club Deportivo de Coia (2011), considerado el equipo decano del fútbol gallego. La obra fue un encargo del propio club con motivo de su centenario.

Mi perro es su segundo himno y actualmente trabaja en uno nuevo, Afición Plus, concebido como un homenaje al deporte y a los himnos. «Quiero transmitir un mensaje contrario a la violencia y destacar la hermandad que debería existir entre todos los clubes y seguidores», explica.

Carlos Press CReXSon encontró en la Illa de Arousa, donde reside desde hace dos años, la inspiración para escribir Mi perro, una canción que surgió durante sus paseos diarios junto a Folk, su compañero de cuatro patas. «Fue una letra que nació de forma natural, observando esa relación tan especial que se crea cuando compartes la vida con un perro», comenta.

El creador, junto con su perro Folk, en la portada del disco "Cultura de calle". / FdV

Su estribillo —«Y si alguien me llama perro, es para mí un honor; es mi instinto animal, salvaje y natural» — es toda una declaración de afecto hacia el considerado el mejor amigo del hombre, pero también una crítica al uso despectivo de determinados animales como insulto. «Me parece injusto que se utilicen palabras como perro o burro para despreciar a alguien, cuando son animales extraordinarios. Deberíamos adoptar sus valores», afirma.

La grabación de Mi perro se realizó en el estudio K.S.F. de la Illa de Arousa bajo la dirección técnica de Víctor Karallada. En el proyecto participaron Xosé Piñeiro a las guitarras, Alberto Rial al bajo, Rubén Iglesias a la batería y Sebas Romero a los teclados. Carlos Press Crexson aporta la voz principal y la armónica.

El artista reconoce que sus composiciones llevan un tiempo lento y que una letra puede llevarle semanas e incluso meses antes de alcanzar la versión definitiva. Tras años centrado en otros ámbitos profesionales —ha sido comercial, animador sociocultural y programador cultural— y un tiempo alejado de la composición, ahora quiere centrarse en su faceta musical y trasladar sus composiciones al escenario.