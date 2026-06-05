Salud
Científicos de Cambridge usan IA para una vacuna contra los coronavirus
Científicos de la Universidad de Cambridge han empezado a diseñarla para prevenir futuras pandemias y consideran que es «segura»
Es la primera vez que un componente clave ha sido preparado mediante inteligencia artificial
Científicos de la Universidad de Cambridge han empezado a desarrollar por primera vez una vacuna pensada para proteger contra una variedad de virus y prevenir futuras pandemias, íntegramente, con la ayuda de la inteligencia artificial (IA). Dicha vacuna está concebida para ser eficaz contra todos los coronavirus, lo que incluye también las distintas variantes del COVID-19, así como virus que actualmente infectan a animales pero que también tienen el potencial de desencadenar nuevas pandemias.
La metodología es completamente pionera, puesto que el equipo de científicos de la Universidad de Cambridge afirma que se trata de la primera vez que un componente clave de una vacuna ha sido diseñado íntegramente mediante IA y que posteriormente ha sido probado en seres humanos.
En este sentido, aunque los trabajos de desarrollo de dicha vacuna están todavía en etapas más bien tempranas, los expertos científicos consideran que una vacuna contra el coronavirus elaborada con la tecnología de la IA es completamente segura.
Asimismo, según los científicos, algunos virus tienen la capacidad de mutar, por lo que las vacunas -que se diseñan utilizando una cepa actual de un determinado virus- pueden quedar obsoletas rápidamente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los estudiantes que hicieron el examen de Historia de España, en la que hubo problemas, pueden respirar tranquilos: los correctores serán «flexibles»
- Giráldez rechazó al Athletic y al Villarreal
- Povisa sufre su mayor fuga de usuarios con casi 8.000 solicitudes de salida en el mes de elección de hospital
- Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro habilita una zona específica para pacientes de salud mental
- Una ganadería de Rodeiro, entre las diez más productivas de vacuno frisón de toda España
- El histórico ascenso de la Unión Deportiva Ourense a Primera RFEF garantiza un sueldo mínimo de 25.000 euros para 18 jugadores
- Povisa ficha al doctor Manuel Ruibal para impulsar la cirugía robótica con el sistema Da Vinci Xi
- Veranear en Galicia se vuelve más caro otro año más: 2.500 euros en Sanxenxo, 1.350 en Nigrán o 900 euros en Cangas