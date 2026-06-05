Científicos de Cambridge usan IA para una vacuna contra los coronavirus

Científicos de la Universidad de Cambridge han empezado a desarrollar por primera vez una vacuna pensada para proteger contra una variedad de virus y prevenir futuras pandemias, íntegramente, con la ayuda de la inteligencia artificial (IA). Dicha vacuna está concebida para ser eficaz contra todos los coronavirus, lo que incluye también las distintas variantes del COVID-19, así como virus que actualmente infectan a animales pero que también tienen el potencial de desencadenar nuevas pandemias.

La metodología es completamente pionera, puesto que el equipo de científicos de la Universidad de Cambridge afirma que se trata de la primera vez que un componente clave de una vacuna ha sido diseñado íntegramente mediante IA y que posteriormente ha sido probado en seres humanos.

En este sentido, aunque los trabajos de desarrollo de dicha vacuna están todavía en etapas más bien tempranas, los expertos científicos consideran que una vacuna contra el coronavirus elaborada con la tecnología de la IA es completamente segura.

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Asimismo, según los científicos, algunos virus tienen la capacidad de mutar, por lo que las vacunas -que se diseñan utilizando una cepa actual de un determinado virus- pueden quedar obsoletas rápidamente.