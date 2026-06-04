La Vinoteca Topos de Vigo celebra una exclusiva cata con maridaje de vinos gallegos

La Vinoteca Topos, situada en Vía Norte, Vigo, acogió una exclusiva cata de vinos con maridaje. En ella, entre otras personas, participaron suscriptores de Faro de Vigo tras beneficiarse de una promoción especial. Realizaron un recorrido por distintas denominaciones de origen a través de seis vinos cuidadosamente seleccionados y acompañados de elaboraciones gastronómicas diseñadas para resaltar cada aroma, textura y matiz.

Uno de estos suscriptores fue Rogelio Mariño, de Vigo, quien agradeció el precio reducido de la cata gracias a la suscripción al diario decano. Otra, Yolanda Caramés Varela, también de Vigo, explicó que también era su primera cata con FARO ayer.

Cata con maridaje en Topos, vinoteca en Vigo. / Marta G. Brea

La cata fue ofrecida por Hijos de Rivera, empresa cervecera que desde 2002 desarrolla un proyecto de vinos con diferentes bodegas. Por lo que aprovechó la cata para presentar los vinos de cuatro bodegas propias, entre otros. «Esta actividad va dirigida para dar a conocer el portfolio más vinculado al vino», señaló Juan Costas Rodas, de The Wine Ambassador, la empresa que gestiona la selección de caldos de Hijos de Rivera.

Por su parte, el sumiller David Barco, delegado nacional de Grandes Pagos Gallegos, explicó que el fin era realizar «un recorrido» por los vinos del portfolio Hijos de Rivera.

Un Rías Baixas como punto inicial con langostinos y cítricos

La experiencia arrancó con un fresco y delicado carpaccio de langostinos y cítricos, una propuesta ligera y llena de matices, acompañado por un Quinta Couselo, un vino de la Denominación de Orixe Rías Baixas elaborado en O Rosal (Pontevedra) con variedades albariño, caíño blanco y loureira. Un primer maridaje pensado para potenciar la frescura atlántica y los aromas florales y frutales del vino gallego.

Cata con maridaje en la vinoteca viguesa Topos. / Marta G. Brea

Quinta Couselo es una bodega histórica del Rosal precursora de la D.O. Rías Baixas. Lleva elaborando vinos desde 1864. Su historia es centenaria y con carácter. Además, está ligada al monasterio cisterciense de Santa María de Oia. La granja da Cheira fue adquirida por el grupo vitivinícola Grandes pagos Gallegos de Viticultura Tradicional en 2013 y actualmente pertenece a la familia Rivera. Hasta el siglo XIX con la desamortización de Mendizábal, fue propiedad de los monjes del monasterio.

Vino elegante de O Ribeiro para una bruschetta de melocotón

La segunda parada de la cata-maridaje llegó con una bruschetta de melocotón y ricotta con miel acompañada por La Viñoa, de la D.O. Ribeiro, elaborado principalmente con treixadura. Este vino elegante y aromático nació sobre el año 2000 cuando tres amigos de la zona de O Ribeiro decidieron recuperar los cultivos de uva en el valle del río Avia. Nació ahí la semilla de la Bodega Pazo Casanova-Finca Viñoa.

La Viñoa procede de más de 36.000 cepas ubicados en una finca de ocho hectáreas con viñas de de castas autóctonas blancas.

Un Monterrei para acompañar un arroz especial

A continuación, los asistentes disfrutaron de un arroz con verduras, setas y nube de queso Campovieja. Para este plato el vino seleccionado fue el Fraga do Corvo Godello, de la D.O. Monterrei. Este destaca por sus sabores terrosos y la mineralidad de la variedad godello.

Cata con maridaje en la vinoteca viguesa Topos. / Marta G. Brea

Este vino se elabora en la bodega Fragas do Lecer. Fue fundada en 2005 por la familia Boo Rivero para incorporarse once años después al proyecto Grandes Pagos Gallegos de Viticultura Tradicional. En los últimos años han ido recuperando viñedos históricos y variedades autóctonas.

Taco de cocido gallego con un Ribeira Sacra

La nueva parada culinaria fue un taco frito de cocido gallego que tuvieron a bien maridar con Capricho de Merenzao, de la D.O. Ribeira Sacra. Este vino es elaborado al 100% con uva merenzao.

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Le siguió una carrillera al oporto acompañada de crema de patata y crujiente de puerro que madiraron con un Abadía Retuerta Selección Especial, un vino complejo y elegante que aportará profundidad y equilibrio al plato. Finalmente, la cata y el maridaje remataron con un postre de fresas estofadas con helado de leche y menta, acompañado de Gewürztraminer Dulce Enate, de la D.O. Somontano.