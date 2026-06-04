Seis alumnos de la Universidad de Vigo y la Generación Z mostrarán sus trabajos en el festival de cine experimental más destacado de España, el S8

El S8 de A Coruña está considerado por muchas voces y ojos como el más destacado festival de cine experimental del estado. Su nueva edición, ha abierto sus puertas que permanecerán abiertas hasta el domingo. En las pantallas, seis estudiantes de la Universidade de Vigo mostrarán sus trabajos con homólogos de Madrid y Salamanca.

José García Estévez e Isabella Moreno presentarán el corto «Persistencia do baleiro». Las imágenes van acompañadas de un texto propio elaborado por ambos que se inagura con «Non teño aldea, non teño campo semántico, non teño lingua materna».

Isabella Moreno explica a este diario que con sus 20 y 21 años de edad pertenecen a la Generación Z, atravesada por la incertidumbre: «Nuestros padres nos criaron tras la crisis de 2008. Ahora vivimos un momento de mucha precariedad, no sabemos qué va a pasar con el mundo. Todo está cambiando. Hay como un vacío y no sabemos qué va a ocurrir ni lo que tenemos que hacer para crear nuestro futuro. Pensamos el nombre del corto porque desde esa posición de incerteza puede surgir algo nuevo».

En su caso grabaron en Super 8, formato analógico que aprendieron en un taller con la cineasta Carla Andrade. Después le aplicaron el programa Touch Designer para crear diferentes efectos en él, de manera que la imagen parece estar rota por veces.

Tanto Isabella Moreno como José García reconocieron estar «muy ilusionados» por acudir al S8 y agradecieron a su profesora Xisela Franco, de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra el trabajo realizado.

Moreno también presenta otro corto en solitario. Se trata de «Oda á extinción». En este corto parte de una frase del filósofo Quentin Meillassoux. «Habla de la llegada de un dios virtual, de que nosotros no tenemos la certeza absoluta y que, por lo tanto, no sabemos qué va a pasar», indicó Moreno.

En el corto muestra una apocalipsis como si los píxeles «saliesen de la pantalla y tomasen el mundo», añadió. En cuanto a la narrativa visual, tomó dos películas documentales en bibliotecas de Estados Unidos.

Despiezó las obras para recomponerlos de otra manera, para aplicarles después técnicas digitales.

Estos dos cortos se podrán ver en la sección Paraíso, reservada a las jóvenes promesas que se están formando en las facultades. Por parte de la Universidade de Vigo también veremos los trabajos de Naiara Vila («Xogando ao agocho»), Claudia Fandiño Moldes («Santiamén»), Raúl Díaz Alonso («A viaxe do tolo») e Xulia García Pintos («Transmisión», una pieza onírica sobre una chica atrapada en unas frecuencias de radio de las que desea huir).

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La programación del S8, Mostra do Cine Periférico, se puede consultar en su web.