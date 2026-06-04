Menos participación presencial, más lectores y una fuerte expansión de lo digital: así son las nuevas tendencias y hábitos culturales en Galicia

Los hábitos culturales de gallegas y gallegos se están reestructurando y, en la actualidad, existen tres tendencias muy marcadas que destacan especialmente: la importante caída en la participación presencial en eventos, el incremento del volumen de lectoras y lectores y la fuerte expansión del acceso digital y doméstico a la cultura. Lo refleja así el análisis conjunto de la Encuesta estructural a hogares del IGE (2024) y de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España (2024-2025), un estudio que el Consello da Cultura Galega ha recogido en el documento «Hábitos e prácticas culturais en Galicia. Tendencias e determinantes da participación cultural» para profundizar en las principales transformaciones.

La lectura es una de las grandes fortalezas a día de hoy del sistema cultural gallego y uno de los hábitos que presenta una evolución más favorable. Según los informes, el 64% de la población leyó algún libro en el último año, frente al 57,6% de hace una década, mientras que el porcentaje de quien no lee nunca o casi nunca bajó del 29,2% al 13,8%. La comunidad gallega destaca también por su buen posicionamiento en la lectura de prensa, puesto que los datos reflejan que el 70,4% lee prensa diaria de información general al menos una vez al mes, frente al casi 60% del resto de España.

Cabe destacar que la comunidad gallega es una de las que más aumentó el hábito lector en tiempo libre y por ocio desde la pandemia hasta 2025, en concreto, incrementándose en un 4,3% con respecto a 2020. Con estas cifras, Galicia es hoy en día la séptima comunidad autónoma de España con mejor índice de lectura, tan sólo superada por Madrid, País Vasco, Cataluña, Navarra, Lana Rioja y Aragón. Sin embargo, la «cara B» de la moneda es que las estadísticas más recientes arrojan un nuevo techo negativo para la literatura en gallego, desplazándose su consumo a una cuota de mercado del 7%, un punto porcentual menos que hace años.

En cuanto al cine, el análisis muestra que gallegas y gallegos casi duplican su asistencia anual con respecto al 2021/2022, cuando el efecto de la pandemia la situaba en un 23,6%, cifra que hoy alcanza el 40,2%. Las visitas a los museos gallegos también experimentaron una mejoría notable, pero la cifra continúa 7 puntos porcentuales por debajo de la media estatal, mientras que el teatro alcanza un 18,3% de asistencia anual, frente al 24,7% estatal.

Adolescentes con sus teléfonos móviles. / Jesús Prieto

Digitalización de los hogares

El estudio pormenorizado de los hábitos y tendencias culturales permite constatar otra relevante y acelerada tendencia, puesto que refleja que la digitalización de los hogares gallegos constituye la gran transformación del período analizado. Así, en Galicia, el móvil con acceso a internet pasa del 26% de los hogares en 2010 al 88,4% en 2024/25, mientras que la disponibilidad de internet en el hogar pasa del 29,5% al 81,7% y el almacenamiento en la nube alcanza el 41,8%, lo que implica 3,2 puntos por encima del conjunto estatal. Asimismo, las suscripciones a plataformas digitales se consolidan como una pieza central del consumo doméstico: el 66,5% de los hogares gallegos tienen alguna suscripción y las de películas y series llegan al 57,5%. En el caso de la música, el uso del móvil para escucharla pasa del 53,7% en 2014/15 al 81% actual.

Respecto al audiovisual, la televisión sigue siendo el medio que está más presente en los hábitos de consumo, pero pierde peso al ganar terreno internet como vía de acceso cultural. En contraposición, la radio se mantiene consolidada en la comunidad gallega y destacando especialmente sobre el conjunto estatal, así como el consumo musical, ya que el 62% de la población emplea las emisoras para escuchar música, frente al 52,5% estatal.

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En conjunto, el informe muestra una Galicia culturalmente activa, pero más fuerte en el consumo cultural cotidiano y doméstico que en la participación presencial. La recuperación tras la pandemia es visible, pero no revierte ni las desigualdades sociales y territoriales ni el desplazamiento parcial del consumo hacia el hogar y a las pantallas frente a la presencialidad. El panorama resultante es el de una cultura más digital, más doméstica y más segmentada social y territorialmente, en la que la lectura conserva una posición especialmente fuerte y en la que la posición relativa de Galicia frente a España sigue marcada por la debilidad de la asistencia presencial y por la fuerza de ciertos consumos asentados.