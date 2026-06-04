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Netflix pone fecha a ‘Toda la verdad de mis mentiras’, la nueva adaptación de Elísabet Benavent tras ‘Valeria’

La miniserie, protagonizada por Daniel Ibáñez, Itziar Manero, Ricardo Gómez y Brays Efe, se estrenará a nivel global el 28 de agosto de 2026

'Toda la verdad de mis mentiras'

'Toda la verdad de mis mentiras' / Netflix/Carla Oset

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Carlos Merenciano

Madrid

Netflix ya tiene fecha para una de sus nuevas ficciones españolas. ‘Toda la verdad de mis mentiras’, la miniserie basada en la novela homónima de Elísabet Benavent, se estrenará a nivel global el próximo 28 de agosto de 2026. La plataforma ha desvelado además las primeras imágenes y el teaser del proyecto, que llegará después del éxito de otras adaptaciones de la autora como ‘Valeria’, ‘Un cuento perfecto’ y ‘Fuimos canciones’.

La ficción estará formada por cinco episodios y parte de una escapada entre amigos que no tarda en torcerse. Coco y Marín, dos mejores amigos que viven juntos desde hace años, preparan junto a su pandilla un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de Blanca. Lo que empieza como una aventura marcada por la amistad acaba convirtiéndose en una bomba de relojería cuando empiezan a salir a la luz secretos que llevaban tiempo ocultos.

El reparto principal está encabezado por Daniel Ibáñez, Itziar Manero, Ricardo Gómez, Brays Efe, Lucía de la Fuente y Clara Sans, entre otros. La serie adaptará la novela publicada por Suma, sello de Penguin Random House Grupo Editorial, y trasladará a la pantalla una historia sobre vínculos, mentiras y todo aquello que puede romper un grupo cuando la confianza empieza a resquebrajarse.

‘Toda la verdad de mis mentiras’ está producida en colaboración con Plano a Plano. Elísabet Benavent, Ángel Armada y Marina Pérez ejercen como productores ejecutivos, mientras César Benítez figura como productor. La dirección corre a cargo de María Togores y Marina Pérez.

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El guion está firmado por Marina Pérez junto a Montaña Marchena. Con este estreno, Netflix refuerza su apuesta por las historias de Benavent, una de las autoras españolas más adaptadas por la plataforma en los últimos años, y vuelve a mirar al terreno de la amistad, el amor y las crisis personales con una miniserie pensada para estrenarse en pleno final de verano.

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