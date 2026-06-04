Marián García: «El pilates es echar Mimosín al cuerpo, no genera músculo»

«El pilates es como echar Mimosín a nuestras articulaciones; está muy bien porque estira pero no generamos músculo suficiente con él. Por eso a veces no conseguimos reducir la grasa», señaló ayer en Club FARO la doctora Marián García, Boticaria García, que acaba de publicar con el doctor Javier Butragueño el libro «Mujeres de hierro» (Planeta), con el que da consejos para la perimenopausia y menopausia.

Presentada por la periodista Iria Carregal, recordó que tanto ella como el doctor Butragueño están realizando con la Universidad Politécnica de Madrid un estudio alrededor de la perimenopausia y la menopausia. En él, encuestan a mujeres de entre 40 y 70 años.

Hasta ahora han participado 27.000, de las que 1.107 son gallegas. El 88% de estas refiere el cansancio y agotamiento como principal síntoma de la perimenopausia y menopausia Además, más del 70% señala tener también ansiedad y depresión.

Marián García, conocida en redes sociales como Boticaria García, explicó que en esta época de la vida son fundamentales determinados hábitos de alimentación y ejercicio.

Señaló que caen los estrógenos y por lo tanto la producción o mantenimiento de los músculos. Cada vez cuesta más quemar la grasa que pasa de acumularse en las caderas a concentrarse en el abdomen. Añadió que al desaparecer parte del músculo, «tenemos menos energía».

En cuanto al consejo generalizado de que en estos casos se realicen abdominales, echó por tierra dicha recomendación para las mujeres al entender que hay otras actividades mejores.

Sí aconsejó ingerir proteína para recalcar que «las mujeres no tenemos que comer como un pajarito».

Para Boticaria García la clave está en realizar ejercicios de fuerza. Por ello, indicó que otras modalidades como el pilates no son en teoría lo más idóneo.

Avisó de que 25 repeticiones con una pesa ligera no es un ejercicio de fuerza. Debe ser una actividad que nos cueste pero de manera moderada. Solo así se puede generar músculo.

También recomendó dar saltitos para fortalecer músculos y huesos así como correr. Ahí el impacto es la clave. En caso de que no se pueda, habría otro ejercicio alternativo: subir escalones de dos en dos (pero no con los dos pies juntos al mismo tiempo).

El paseo aspiradora

Asimismo hizo referencia al paseo aspiradora que ayudaría a reducir los niveles de glucosa en sangre después de comer. Este consistiría en andar 20 minutos. También se pueden elevar los talones.

Recordó que el músculo se lleva el 80% del azúcar del cuerpo. El que no se utilice va a ir al hígado y el que no se use en este acabará marchando convertido en grasa hacia el abdomen.

La nueva visita de Boticaria García al Club FARO estuvo repleta de ejercicios en directo para la audiencia. Arrancó, no obstante, con una ‘representación’ en la que tres personas de la audiencia desempeñaron distintos roles de elementos del cuerpo con el fin de que las personas asistentes entendiesen mejor el mensaje.

Especial fue el remate cuando sonó el tema «Sobreviviré» de Mónica Naranjo que fue acompañado por saltitos del público que acabó coreando la canción.

Al final, Boticaria García aprovechó para firmar libros a sus fans agradeciendo la asistencia y la atención prestada.

La doctora Marián García, durante el coloquio. / Pedro Mina

Hábitos para mantener a raya la glucosa

Boticaria García señala en su libro varios hábitos estrella para mantener la glucosa a raya. Indica que la ración de galletas, bollería, mermelada o zumo en el desayuno pueden contribuir a que la gente «está firmando una autocondena metabólica». Indica que «ese pico de glucosa inicial te sube a una montaña rusa que no parará hasta la cena», por lo que aconseja un desayuno salado.

Señala que para aguantar hasta el día siguiente es preciso ingerir proteína para saciar el cerebro así como grasa saludable. Estas mantienen la llama de la energía.

«Sin el combustible adecuado, sufres un apagón a media mañana y tu cerebro, en pánico, vuelve a pedir gasolina rápida. O sea: más azúcar», señala en el volumen.

García recomendó que en vez de tomar galletitas como aperitivos realicemos «snacks de ejercicio». Son «la mejor arma contra el sedentarismo» y evitan que la glucosa anche a su gusto por el cuerpo, apunta.

En cuanto al ayuno puntual de la mañana, indica que el problema es el déficit calórico mantenido en el tiempo. «El estrés para tu metabolismo es vivir día tras día en una montaña rusa de glucosa», señala.