Los famosos que no fallan al verano gallego: de Canido a Sanxenxo, Nigrán y Piñor

Galicia no necesita alfombra roja para atraer famosos en verano. Le basta con sus rías, sus playas, sus restaurantes, sus verbenas y esa mezcla de paisaje y anonimato que convierte las vacaciones gallegas en un lujo tranquilo.

Cada temporada, a medida que suben las temperaturas, vuelve la misma pregunta: ¿qué rostros conocidos se dejarán ver este año por tierras gallegas?

En Vigo, uno de los nombres más reconocibles es el de Javier Ambrossi, que mantiene un vínculo familiar y sentimental con Canido, donde ha veraneado desde niño junto a su hermana, la actriz Macarena García. Ambos forman parte de esa lista de famosos que no necesitan descubrir Galicia porque la llevan incorporada a su biografía de verano.

Javier Ambrossi, junto a sus primos, en Canido. / @soyambrossi

Otro fijo del mapa social del sur gallego es Alessandro Lequio. El conde italiano y su familia tienen en Nigrán uno de sus refugios de descanso, una casa de estilo tradicional gallego que sitúan como su base en las Rías Baixas. En el Val Miñor, su presencia ya forma parte de ese veraneo tranquilo que se mueve entre Patos, Panxón, Baiona y Vigo.

El conde Lecquio, junto a su esposa, a Manuel Bouzón «Peixoto» y a un amigo, con el puerto de Beluso de fondo. / Fdv

A la lista hay que sumar a Carlota Corredera, viguesa de nacimiento y muy vinculada a Galicia. La presentadora celebró el pasado verano su cumpleaños con amigos en Meirás, en Valdoviño, en una escapada que definió en clave de «felicidad atlántica» con su clan gallego. Su presencia encaja en esa Galicia de regreso, familia y raíz que muchos famosos eligen cuando quieren descansar lejos del ruido mediático.

Otro nombre con ADN gallego es el de Patricia Pardo. La periodista y presentadora nació en Santiago de Compostela y mantiene un vínculo evidente con Galicia, al que se ha sumado en los últimos años su pareja, Christian Gálvez. La pareja ya ha realizado escapadas a la comunidad, tierra natal de la comunicadora, donde Gálvez también ha podido conocer parte de su entorno familiar. Además, el presentador ha hablado en varias ocasiones de su conexión emocional con Santiago, ciudad clave en su historia con Patricia Pardo.

Patricia Pardo y Christian Gálvez durante sus vacaciones en Galicia / Instagram

La gran incógnita del verano, sin embargo, sigue teniendo nombre propio: Julio Iglesias. La compra de una propiedad en Piñor, en Ourense, muy cerca de la tierra natal de su padre, mantiene viva la posibilidad de que el artista pase algunos días en Galicia. Su llegada, si finalmente se produce, sería uno de los grandes momentos de la crónica social del verano gallego.

La gran incógnita de este verano vuelve a estar en Ourense. Julio Iglesias compró una propiedad en Piñor, cerca de la tierra natal de su padre, y desde entonces su posible regreso a Galicia se ha convertido en uno de los asuntos más comentados de la crónica social. Revistas del corazón apuntaron este año que el cantante tenía previsto pasar parte del verano entre Ojén y su residencia gallega. Sin embargo, otras informaciones recientes han enfriado esa posibilidad y sostienen que su entorno no da por segura la visita. De confirmarse, sería una de las imágenes del verano.

Julio Iglesias, Roberto Vilar y la madre de este en Vigo / CRTVG

Sanxenxo, por su parte, seguirá jugando en otra liga: la del famoseo náutico, político y social. Juan Carlos I ya estuvo en Galicia este mayo para participar en regatas. También Mariano Rajoy continúa asociado a la conocida como Marbella gallega como refugio vacacional desde hace décadas.

El rey emérito siguiendo la regata de este domingo desde una embarcación auxiliar. / Brais Lorenzo / EFE

A la lista de rostros conocidos con querencia a estas tierras se suma María Castro, viguesa y fiel a Baiona y a otros rincones de la provincia. Este mismo mayo se recordaba que la actriz vuelve cada verano a Galicia y comparte en redes algunos de sus planes favoritos, entre ellos escapadas al Balneario de Mondariz.

María Castro / Instagram

Famoseo por agenda

Y luego están los famosos que no vienen necesariamente de vacaciones, pero sí garantizan titulares. Vigo contará este verano con grandes nombres en Castrelos, entre ellos Deep Purple, Chayanne, The Corrs o Viva Suecia. En Sanxenxo, Juan Luis Guerra, Gente de Zona y Grupo Manía tienen cita el 12 de julio en Baltar. Santiago atraerá a estrellas internacionales con O Son do Camiño, encabezado por Katy Perry, Linkin Park, DJ Snake, Dani Martín y Lola Índigo. Y A Coruña volverá a reforzar su papel musical con Alejandro Sanz el 18 de julio y el Morriña Fest a finales de mes.

Galicia, en definitiva, volverá a tener este verano dos tipos de celebridades: las que llegan con agenda pública y las que prefieren dejarse ver poco. Las primeras llenarán conciertos y festivales. Las segundas buscarán justo lo contrario: unos días de calma, mar, familia y anonimato. Y ahí Galicia sigue siendo imbatible.