La puesta de largo de «La cámara de las maravillas», el nuevo libro de María Oruña

Apenas unas horas después de su llegada a las librerías, María Oruña presentó en Vigo su nueva novela, «La cámara de las maravillas» (Plaza & Janés), un thriller que convierte el asesinato en una obra de arte, y que, entre pistas, algún que otro sobresalto y giros inesperados, plantea cuestiones que planearán en la mente del lector cuando visite un museo: ¿Es legítimo todo el patrimonio que exhiben los museos? ¿Estamos ante obras auténticas o entre ellas hay también falsificaciones? ¿Hasta dónde llegan los tentáculos del mercado negro del arte?

La puesta de largo de esta novela, ambientada en el Madrid del arte y el coleccionismo privado, fue el Palacio de la Oliva. En otro, el Palacio Dorado, inspirado en el de Linares, se desarrolla la trama, donde prestigio social y delito se dan la mano.