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Literatura

La puesta de largo de «La cámara de las maravillas», el nuevo libro de María Oruña

La novela, recién publicada, explora las fronteras entre el prestigio social y el delito en el contexto del mercado negro del arte

María Oruña, durante el acto de presentación de «La cámara de las maravillas».

María Oruña, durante el acto de presentación de «La cámara de las maravillas». / Pedro Mina

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Ágatha de Santos

Vigo

Apenas unas horas después de su llegada a las librerías, María Oruña presentó en Vigo su nueva novela, «La cámara de las maravillas» (Plaza & Janés), un thriller que convierte el asesinato en una obra de arte, y que, entre pistas, algún que otro sobresalto y giros inesperados, plantea cuestiones que planearán en la mente del lector cuando visite un museo: ¿Es legítimo todo el patrimonio que exhiben los museos? ¿Estamos ante obras auténticas o entre ellas hay también falsificaciones? ¿Hasta dónde llegan los tentáculos del mercado negro del arte?

La puesta de largo de esta novela, ambientada en el Madrid del arte y el coleccionismo privado, fue el Palacio de la Oliva. En otro, el Palacio Dorado, inspirado en el de Linares, se desarrolla la trama, donde prestigio social y delito se dan la mano.

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