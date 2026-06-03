De las aulas al papel de periódico

Minutos antes de iniciar la visita, Noelia Villar y Laura Iriarte relataban en el vestíbulo de recepción que para su centro fue toda «una novedad» , puesto que era el primer año que participaban y partían de cero, sin embargo, tras una reunión con el claustro para definir las secciones, las temáticas y los roles de cada uno, el periódico se fue armando y nutriendo del talento de unos «peques» muy «entusiasmados» por tener la oportunidad de redactar sus propias noticias en equipo. Con la rotativa en marcha y tras el desfile de varios cuadernillos en blanco, bajo la atenta mirada de compañeros y compañeras de profesión, Noelia Villar y Laura Iriarte pudieron contemplar ayer en directo la impresión de ejemplares del último periódico de Faro da Escola, precisamente, el que confeccionaron sus alumnos y alumnas del Colexio Montesol y en cuya portada se coloreó el titular: «O alumnado do Montesol reconquista a vila de Vigo ao ritmo dos seus tambores» .

Un centenar de docentes en FARO

Un centenar de docentes de 27 centros educativos gallegos se desplazaron en la jornada de ayer hasta las instalaciones de FARO para asistir al tradicional acto de impresión de ejemplares de la XI edición de Faro da Escola , una iniciativa consolidada entre el diario decano de la prensa española y la comunidad educativa gallega que cuenta con el apoyo del Concello de Vigo, la Diputación de Pontevedra, Vitrasa, FCC y Vegalsa-Eroski.

Pedro Mina / Eli Regueira

Antesala de la gran gala de entrega de premios, que se celebrará el próximo 11 de junio, el evento contó con la asistencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, quienes pusieron en valor tanto el trabajo realizado por los 51 centros escolares de la provincia de Pontevedra participantes como la «oportunidad» que ofrece cada año el decano a la comunidad educativa para conocer de primera mano los entresijos de la profesión periodística.

Intervenciones de las autoridades

En las instalaciones de FARO, Abel Caballero se dirigió a los docentes destacando la importancia de su función educativa: «Niños y niñas llevarán vuestro sello de por vida, porque no solo transmitís formación y conocimiento, sino valores que van a marcar su vida. Vuestro trabajo es si cabe mucho más importante en un momento tan complejo como el actual y tenemos que dar a niños y niñas la capacidad de entender el mundo, y un buen ejercicio es Faro da Escola» , afirmó. Por su parte, Luis López señaló que «para formar a persoas plenas cómpre acceder á información, ao coñecemento, e un xornal como FARO bríndanos a oportunidade de achegarnos ao precioso exercicio do xornalismo, de distinguir entre noticias e bulos, e de primeira man. Dende a Deputación queremos darvos os parabéns a todos os participantes neste proxecto, por involucrar a todo o alumnado, e a FARO por seguir co Faro da Escola» .

El presidente de la Diputación, Luis López, y la vicepresidenta Luisa Sánchez, con docentes. / PEDRO MINA

El director del decano, Rogelio Garrido, también dirigió unas palabras hacia el profesorado asegurando que de los 170 eventos anuales organizados por el periódico los vinculados con el deporte, la igualdad y la educación son a los que mayor aprecio guarda por su relevancia social. Asimismo, Garrido puso en valor la labor docente haciendo referencia a que «que los niños sepan hacerse preguntas más que buscar respuestas, fomentar la curiosidad, el trabajo en equipo, que socialicen, que salgan de la habitación, de las pantallas, que sean respetuosos, solidarios, tolerantes, todo eso se consigue a través de vosotros» .

Testimonios de veteranos

Entre los asistentes al acto, llegados desde Vilanova de Arousa, también se encontraban Mari Nogueira, Juan Maestú, Carla do Val y Ana Marcos, del ya veterano participante CEIP San Roque, de Corón, quienes contaban que «Faro da Escola é unha experiencia moi bonita, as últimas semanas son eufóricas, pero cando ves o resultado é moi satisfactorio. O alumnado propón que lles gustaría publicar e nós encauzamos eses intereses, logo a final de curso levan o traballo para casa e quedan moi contentos» .

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Papel y tinta a velocidad de más de 60.000 ejemplares la hora pusieron el colofón en la rotativa a uno de los momentos más esperados de Faro da Escola.