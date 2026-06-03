El conselleiro de Cultura defiende a la nueva directora del CGAC y atribuye las críticas a que es "una mujer independiente no nacionalista"

La Xunta mantiene la llamada al diálogo y la defensa cerrada de la nueva directora del CGAC, Eva López Tarrío. El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, reivindicó este miércoles en el Parlamento gallego que una “mujer independiente no nacionalista” pueda ponerse al frente del Centro Galego de Arte Contemporánea y pidió que se le permita desarrollar su proyecto en medio de la contestación generada por su nombramiento. “Ahora hay que dejarla trabajar para que demuestre con hechos la valía de su proyecto”, afirmó.

López Campos remarcó que hasta nueve personas se presentaron para cubrir la plaza y fue López Tarrío quien "mejor cumplía con todos los criterios".

El titular de Cultura respondió en el pleno a preguntas sobre su departamento y aprovechó su intervención para anunciar que “en los próximos días” comenzarán los trabajos para elaborar el primer Plan Director de la historia del CGAC. El documento, que abarcará el periodo 2026-2030, será la hoja de ruta que marcará las nuevas estrategias del centro y se redactará “en permanente diálogo y contacto con el sector”.

La elección de López Tarrío se realizó en el marco de una convocatoria de libre designación entre personal funcionario de carrera. A ese proceso concurrieron nueve candidaturas, pero el sistema elegido por Cultura ha provocado el rechazo de una parte del mundo artístico, que denuncia falta de transparencia, pérdida de independencia del museo y un procedimiento que, a su juicio, dejó fuera a perfiles con trayectoria especializada por no cumplir el requisito funcionarial.

El conselleiro defendió, sin embargo, que la nueva directora reúne “formación, capacidad y experiencia en el ámbito de la producción y la gestión”. También subrayó que López Tarrío es “la primera mujer gallega” que ocupa la dirección del Centro Galego de Arte Contemporánea y enmarcó el plan director entre las “medidas prioritarias” de la nueva etapa.

"Un traje a medida", para el BNG

Era la respuesta de José Lopez Campos a una pregunta de la diputada del BNG Mercedes Queixas, que ha acusado a la Xunta de cometer un nuevo "ataque" a la cultura gallega, con un traje "a medida" para designar a la nueva responsable del CGAC, "el buque insignia" de la cultura moderna gallega.

Queixas ha pedido a la Xunta que rectifique esta decisión, ya que pone "en riesgo la autonomía e independencia" de este museo, aunque ha mostrado poca confianza en que el conselleiro dé marcha atrás porque en el ADN político del PP "la A significa arbitrariedad; la D, desmantelamiento; y la N, nepotismo", ha concluido.

En su intervención, además, se ha preguntado "qué gana el PP" con esta decisión contra la que clama, ha asegurado, todo el sector, tanto en Galicia como en el ámbito internacional, lo que expone a la cultura gallega a "un nuevo ridículo" por la gestión del partido que gobierna en la Xunta.

Queixas también ha pedido al conselleiro que remita a la Cámara autonómica el currículum "tan brillante" de la persona seleccionada y ha reprochado a López Campos el descrédito de la institución, ya que tres personas de las cinco que conforman el consejo asesor han renunciado y una de las dos que queda "está vinculada a la candidata elegida" para la dirección.

"Algo de salsilla"

El conselleiro ha lamentado lo poco que le importa el futuro del CGAC al BNG, ya que en la pregunta escrita aludían al plan director de la institución y "ni ha mencionado ese tema", le ha dicho a Queixas.

Además, ha asegurado que en los dos años que van de legislatura no ha habido ni una pregunta parlamentaria sobre el funcionamiento del CGAC, por lo que ha considerado que la formación nacionalista sólo se acuerda "cuando hay algo de salsilla".

"Empiezo a pensar que el problema lo tienen con que es el perfil de una mujer independiente y que no va a trabajar en el sentido que mandan los que se piensan que son los padres de la cultura gallega, el BNG", ha concluido.

Los criterios de elección

La Xunta sostiene que la elección se realizó conforme a criterios de “transparencia, mérito y capacidad” y que el proyecto presentado por López Tarrío fue determinante para su designación. Cultura defiende además que el proceso se ajusta a la normativa de función pública al tratarse de un organismo dependiente de la Administración autonómica.

Las explicaciones no han apagado la protesta. Hoy mismo la Real Academia Galega de Belas Artes ha cuestionado la elección y ha reclamado una dirección para el CGAC de "altísima especialización".

Colectivos del sector cultural y artístico han calificado la designación de “dedazo” y de “injerencia política” en una de las principales instituciones del arte contemporáneo gallego. La asociación cultural La Vegliota ha canalizado buena parte del malestar y ha reunido cerca de 1.500 firmas contra la deriva que, a su juicio, ha tomado el centro en los últimos años. La protesta llegó incluso al propio CGAC, donde varios profesionales recibieron al conselleiro con carteles y chapas bajo el lema “SOS CGAC” durante la inauguración de una exposición.

También han expresado su preocupación entidades como la Asociación de Directores de Arte Contemporáneo de España, que cuestionó el sistema utilizado para designar a la nueva responsable y consideró que el perfil elegido no acredita suficiente experiencia para dirigir un centro de referencia. A las críticas se sumaron voces del ámbito universitario y profesional, así como dos aspirantes a la dirección, Susana Cendán y Alberto Ruiz de Samaniego, que hicieron públicos sus currículos para cuestionar que la candidata elegida fuese la más idónea.

López Campos explica que el objetivo de López Tarrío es que Galicia siga contando con un equipamiento cultural “de primer nivel” y continuar la trayectoria de un centro que, a lo largo de más de treinta años, se ha consolidado como un espacio artístico de calidad. “Un propósito que compartimos desde la consellería, el Gobierno gallego y, no me cabe duda, también desde el sector”, señaló.

La nueva directora, viguesa, doctora en Bellas Artes y catedrática de Enseñanza Secundaria, sustituye a Santiago Olmo, que permaneció once años al frente de la institución. Su proyecto, según la Xunta, aspira a convertir el CGAC en el centro artístico de referencia del eje atlántico, reforzar su internacionalización, ampliar alianzas con instituciones culturales y dar más espacio y proyección a la creación gallega.

Plan director del CGAC

El plan director anunciado por el conselleiro se presenta ahora como la principal herramienta para intentar recomponer la relación con el sector. López Campos invitó a artistas, comisarios, gestores culturales y demás agentes del ámbito artístico a participar en su diseño con aportaciones y sugerencias, con el objetivo de que el nuevo ciclo del CGAC “se caracterice por dar más presencia y voz” a los creadores.

La Xunta vincula también esta etapa a una mayor descentralización de la actividad del centro dentro y fuera de Galicia. El conselleiro recordó que el CGAC fue reconocido en 2025 como Insignia da Cultura Galega por el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, a partir de un informe elaborado con las valoraciones de más de 400 expertos y profesionales de toda España.