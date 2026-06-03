Belas Artes avisa que o CGAC precisa unha dirección «de altísima especialización»
A Academia, órgano consultivo do Goberno galego, reclama que a elección dos responsables dos grandes centros culturais se faga con criterios de mérito, capacidade e boas prácticas, no medio da polémica polo nomeamento de Eva López Tarrío
A polémica polo nomeamento de Eva López Tarrío como nova directora do Centro Galego de Arte Contemporánea suma agora unha nova voz institucional. A Real Academia Galega de Belas Artes acordou trasladar á Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e á opinión pública un comunicado no que, sen cuestionar a competencia legal da Xunta para designar a persoa responsable do CGAC, advirte de que a dirección dun centro desta relevancia require un perfil «de altísima especialización», con experiencia acreditada na xestión de museos de arte contemporánea e cun proxecto curricular aliñado cos retos do sector.
O pronunciamiento foi aprobado polo plenario da institución na súa sesión ordinaria do 30 de maio e trasladado agora ao departamento autonómico. A Academia lembra que o CGAC é o «buque insignia» da arte contemporánea galega e, precisamente por esa condición estratéxica, defende que o acceso á dirección dos grandes contedores culturais debe rexerse «estritamente» polos principios de mérito e capacidade e polos manuais de boas prácticas vixentes.
A mensaxe de Belas Artes chega nun momento de forte tensión entre a Xunta e unha parte significativa do mundo artístico galego. A Consellería de Cultura oficializou a designación de Eva López Tarrío, viguesa, doutora en Belas Artes e catedrática de Ensino Secundario, tras un proceso de libre designación ao que concorreron nove candidaturas. O Goberno galego defende que a elixida ten unha sólida traxectoria en proxectos culturais, educativos e de xestión institucional, e sostén que a decisión se tomou con criterios de transparencia, mérito e capacidade.
A Xunta tamén vinculou a nova etapa do CGAC coa elaboración do primeiro Plan Director do centro, que, segundo anunciou, se fará coa colaboración do sector. O Executivo autonómico sitúa entre os obxectivos da nova dirección reforzar a dimensión internacional do museo, dar máis proxección aos artistas galegos e converter o centro compostelán nun referente do eixo atlántico europeo. O director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, chegou a defender que López Tarrío era o «perfil máis completo» entre os candidatos e reclamou que cesasen os ataques persoais e as descualificacións contra ela.
Outras voces
Pero esas explicacións non apagaron a contestación. O nomeamento abriu unha crise no sector da arte contemporánea, que cuestiona tanto o sistema escollido como o perfil da nova responsable. A asociación Vegliota impulsou unha campaña crítica baixo o lema SÓS CGAC, con adhesións de profesionais, artistas, comisarios e docentes, que denuncian unha perda de autonomía do centro e consideran que a convocatoria, ao limitarse a persoal funcionario, deixou fóra perfís especializados con experiencia museística e proxección internacional.
As críticas chegaron tamén desde o ámbito universitario e profesional. A Facultade de Belas Artes de Pontevedra sumouse á oposición ao modelo de designación, mentres dous aspirantes ao posto, Alberto Ruiz de Samaniego e Susana Cendán, profesores da Universidade de Vigo, fixeron públicos os seus currículos e cualificaron a decisión de arbitraria. A tensión aumentou ademais coa dimisión de tres dos cinco vogais do Consello Asesor do CGAC, interpretada no sector como un xesto de protesta ante o rumbo do proceso.
A Academia, vixiante
Neste contexto, a Real Academia Galega de Belas Artes trata de situar o debate no terreo institucional. No seu comunicado, subliña que a Xunta ten a competencia exclusiva para elixir a dirección do CGAC, pero engade que esa elección debería desenvolverse «sen ningún tipo de restrición» e sempre baixo os principios de mérito e capacidade. A Academia lembra tamén a súa condición de órgano consultivo da Xunta e comprométese a seguir traballando de maneira «construtiva, pero tamén vixiante», para que as políticas culturais respondan aos máis altos estándares de calidade e profesionalidade.
A declaración de Belas Artes non pide expresamente a retirada do nomeamento, pero si reforza unha das principais demandas do sector crítico: que a dirección do CGAC, pola súa relevancia no sistema cultural galego, sexa escollida con criterios profesionais claros, cun proceso aberto e cunha avaliación axustada ás boas prácticas museísticas.
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