Huelga en junio
Los sindicatos médicos apoyan a sus compañeros que se niegan a hacer 'peonadas': "Una muestra del profundo malestar existente"
El Comité de Huelga continuará con sus paros contra el Estatuto Marco y anuncia una gran manifestación frente al Ministerio el 15 de junio
Los sindicatos médicos han convocado una gran concentración estatal en Madrid frente al Ministerio de Sanidad el lunes 15 de junio, el mismo día que arrancarán su quinto mes de huelga con una nueva semana de paros que se extenderá hasta el 19 de ese mes. Ya lo avanzaron el lunes, tras reunirse nuevamente con el Ministerio para retomar el diálogo en medio del conflicto planteado por el Estatuto Marco: las movilizaciones continuarán hasta no llegar a un acuerdo. Además, han mostrado su apoyo a los compañeros de distintas comunidades, como Madrid o Catalunya, que se niegan a realizar 'peonadas' desde este 1 de junio.
En un comunicado, el Comité de Huelga traslada "su máximo apoyo y reconocimiento a los numerosos profesionales que en distintos puntos del país han dado un paso al frente y han decidido dejar de realizar toda actividad voluntaria y extraordinaria (las llamadas 'peonadas') como medida de protesta ante unas condiciones laborales que consideran ya insostenibles".
"Esta decisión, adoptada de forma valiente y responsable por muchos compañeros, constituye una muestra inequívoca del profundo malestar existente en la profesión y evidencia que el conflicto va mucho más allá de una negociación concreta: es la consecuencia de años de abandono, sobrecarga y falta de reconocimiento por parte de las administraciones sanitarias", señalan los sindicatos.
Movilizaciones
Además, como ya adelantaron el lunes, confirman que las movilizaciones médicas y facultativas continúan adelante según el calendario establecido, después de que la reunión entre el Comité de Huelga y el ministerio "haya vuelto a evidenciar que este último sigue instalado en la estrategia de dilación, el inmovilismo y la ausencia total de propuestas", señala el Comité en un comunicado.
"El ministerio sigue sin presentar ninguna medida concreta que permita avanzar hacia una solución", abundan los sindicatos. Las reivindicaciones históricas de la profesión, que son un estatuto propio; un ámbito específico de negociación de sus condiciones laborales; una clasificación profesional acorde a su responsabilidad y formación; una jornada laboral justa que termine con décadas de agravios y sobrecarga asistencial y un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones".
Una vez más, el Comité de Huelga reitera que seguirá acudiendo a las reuniones con el ministerio que sean necesarias siempre que exista una voluntad real de negociación y propuestas concretas sobre la mesa. Mientras tanto, y ante lo que consideran "una tomadura de pelo" por parte de Sanidad, ya organizan "una gran concentración estatal" en Madrid frente al Ministerio, a la que están llamados médicos y facultativos procedentes de todas las comunidades autónomas.
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