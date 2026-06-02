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Revuelta de Mujeres en la Iglesia urge al papa a acabar con la exclusión eclesial: «Nos sentimos invisibles, ignoradas, separadas, discriminadas»

Las integrantes de la organización, con representación en 34 ciudades españolas, entre ellas Vigo, Santiago y Lugo, reclaman al papa León XIV que reconozca plenamente a las mujeres y se valore su contribución a la Iglesia

Un autobús de Madrid exhibe un cartel de la campaña de León XIV a la capital.

Un autobús de Madrid exhibe un cartel de la campaña de León XIV a la capital. / Gabriel Luengas

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Ágatha de Santos

Vigo

El colectivo Revuelta de Mujeres en la Iglesia-Alcem la Veu reclama el reconocimiento efectivo de la igualdad de las mujeres bautizadas y el fin de las discriminaciones que las excluyen de la plena participación eclesial en una carta escrita al papa León XIV con motivo de su inminente visita a España. Las integrantes de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia-Alcem la Veu dan la bienvenida al papa y aplauden su insistencia en llamar a la unidad de la Iglesia. Sin embargo, añaden que no se sienten plenamente unidas a sus hermanos varones porque son discriminadas.

«Como mujeres bautizadas, alzamos la mirada a Jesús de Nazaret, al Cristo de la fe, y nos sentimos plenas y unidas en fraternidad y sororidad con todo el Pueblo de Dios; pero, si alzamos la mirada hacia la Iglesia, nos sentimos invisibles, ignoradas, separadas, discriminadas», denuncian en la carta dirigida al pontífice.

Este colectivo, presente en 34 ciudades del Estado español y con grupos estables en Vigo, Santiago y Lugo, reivindica la igualdad bautismal y critica a la exclusión de las mujeres del sacramento del orden y consideran que el bautismo debería otorgar la misma dignidad y posibilidades de participación a hombres y mujeres, pero la Iglesia limita el acceso de las mujeres a determinadas funciones y ministerios.

«Les da la opción de participar, de forma íntegra, en los siete sacramentos, situándolos en una jerarquía por encima de la mitad de la humanidad. Y para nosotras, las mujeres, por el simple hecho de serlo, hay un sacramento vetado: el del orden, A los demás, excluyendo el sacramento del matrimonio, solo podemos acceder de forma parcial, únicamente en calidad de 'oyentes': podemos recibirlos, pero no administrarlos», denuncian en su misiva.

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Las integrantes de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia-Alcem la Veu afirman sentirse «heridas por la falta de reconocimiento en igualdad» y piden directamente al papa que reconozca plenamente a las mujeres, valore su contribución a la Iglesia y promueva cambios que reparen la discriminación que sufren. Asimismo, expresan su compromiso de seguir alzando la voz has que la igualdad entre mujeres y hombres «sea una costumbre en la Iglesia».

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