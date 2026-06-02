Un parque acuático portugués a hora y media de Vigo busca personal para este verano

El Parque Aquático de Fafe, uno de los complejos de ocio acuático del norte de Portugal, ha iniciado un proceso de selección de personal para reforzar su equipo durante la temporada de verano. La oferta incluye vacantes para socorristas, salvavidas, personal de limpieza y mantenimiento, según el anuncio difundido por el propio recinto.

«Estamos reclutando para el Parque Acuático Fafe», señala la comunicación de la empresa, que anima a los interesados a formar parte del equipo estival. Las candidaturas deben enviarse al correo electrónico protecaodadosginasioclubmais@gmail.com.

El parque se encuentra en Travessa Sol Poente 1, 4820-338 Fafe, en el distrito portugués de Braga, a alrededor de 144 kilómetros de Vigo. El trayecto en coche desde la ciudad olívica ronda una hora y media, por lo que se trata de una opción relativamente cercana para quienes buscan una escapada de verano al norte de Portugal.

Además de la oferta laboral, el recinto se presenta como un espacio orientado al ocio familiar. Entre sus principales atractivos destacan sus piscinas, las zonas pensadas para niños, las áreas de descanso y una amplia oferta de toboganes y pistas acuáticas. El complejo también cuenta con servicios de restauración, vestuarios, zonas de sombra y espacios para relajarse entre baño y baño.

La instalación promociona sus entradas online y mantiene un perfil claramente estival, con propuestas pensadas para familias, grupos de amigos y visitantes que buscan una jornada de agua, sol y ocio cerca de Galicia. «La diversión de verano da un mergullo en Fafe», proclama el parque en su comunicación promocional.