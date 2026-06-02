Aluvión de escritoras gallegas en la Feria del Libro de Madrid donde la reina Letizia compra una obra vinculada con Galicia

La Feria del Libro de Madrid ha abierto sus puertas y hasta que las cierre el día 15 de julio la firma de ejemplares será una de sus principales actividades. En esta edición, la número 84, un nutrido grupo de escritoras y escritores gallegos acudirán al evento para promocionar sus obras y estampar su signatura para sus fans. Ledicia Costas, Arantxa Portabales, María Oruña, Lucía Solla Sobral, Miriam Reyes, Nerea Pallares o Manel Loureiro, entre otros han acudido o acudirán.

También lo harán diferentes editoriales que mostrarán sus fondos en un stand propio. Es el caso de Triqueta, Cumio, Kalandraka y Alvarellos. En el caso de Triqueta esta ha invitado a autores gallegos como Ledicia Costas, Eva Mejuto o Paula Merlán a firmar allí libros.

Stand de la editorial gallega Kalandraka en la Feria del Libro de Madrid. / Kalandraka

10.000 ejemplares vendidos de la obra de Ledicia Costas y Luismi Pérez

En el caso de Ledicia Costas esta estará acompañada por Luismi Pérez. Su obra «Bruxas & Dragóns. Babá lagá» acumula casi 10.000 ejemplares vendidos en medio año. De hecho, prepara su cuarta reimpresión. Se trata de un libro juego en gallego, y con versión en castellano, con ilustraciones de la viguesa Bea Gregores.

Por su parte Paula Merlán firmará sus últimas obras con Triqueta («Troglodita», «Las disparatadas historias de los Monki») pero también el libro «Busca a miña casa», editado con Cumio y del que ha empezado a promocionar en los últimos días. La autora viguesa es una de las más destacadas en la literatura infantil actual en Galicia. En este volumen, ilustrado por Chus Rojo, ofrece pistas para que los pequeños lectores ayuden a los personajes a localizar sus hogares a lo largo del mundo.

En el caso de Eva Mejuto, sus últimas publicaciones con Triqueta han sido «Animalfabeto» y «El circo de las palabras», ambos destinados a primeros lectores.

Manel Loureiro, Arantxa Portabales y Miriam Gallego

Otro autor gallego que firmará en la Feria del Libro de Madrid será Manel Loureiro que acaba de publicar su último thriller, «Antes de que todo cambie», cuya trama transcurre en parte por Galicia (Illa de A Toxa, Vigo y O Salnés) con un exagente que planea acabar con los presidentes y primeros ministros europeos en una cumbre.

Arantza Portabales también se encontrará con sus fans para presentar «Asasinato no muíño do cura», versión en gallego y versión en español, con un caso que la detective Iria Santaclara busca resolver en Loeiro, un pueblo costero gallego de las Rías Baixas donde el pasado de varias mujeres amenaza el presente cruzado con la violencia machista y de clase.

Lucía Solla Sobral, en la Feria del Libro de Madrid. / EFe

La poeta Miriam Reyes (Premio Nacional de Poesía) también firmará sus ejemplares. El último es su primera incursión en la novela, «La edad infinita», sobre su puente biográfico entre Galicia y Venezuela y un oscuro episodio en su vida familiar.

Otras dos autoras gallegas en la Feria son María Oruña, Nerea Pallares y Lucía Sobral. La primera acaba de publicar el thriller «La cámara de las maravillas» sobre el mercado negro del arte. Pallares (Premio de Novela Manuel García Barros) ha logrado que «Punto de araña» -con Camariñas, el encaje y la lucha de las mujeres en un espacio central- se haya convertido en un éxito en todo el Estado. Otro éxito gallego en el resto de España ha sido el de «Comerás flores» de Solla Sobral, sobre una chica víctima de una pareja narcisista.

La reina Letizia, en la Feria del Libro de Madrid. / Mariscal

La reina Letizia y las «Cartas» de Maruja Mallo

Estas autoras y otras más representarán a Galicia en la Feria del Libro de Madrid. No obstante, hay que admitir que la estrella hoy fue la reina Letizia que adquirió varias obras. Una de ellas tiene una fuerte conexión con Galicia. Se trata del libro «Cartas», en el que se recogen misivas de la artista lucense universal Maruja Mallo. Han sido editadas por el galerista Guillermo de Osma.

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Por su parte, Kalandraka cuenta con stand propio por donde pasarán autores como Boniface Ofogo, Isabel Cobo, Ester García o Alejandro Pedregosa. Raquel Catalina, firmó ejemplares de “Grande y pequeña”, la obra distinguida con el XVIII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado.