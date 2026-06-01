Un consorcio internacional acelera el desarrollo de la vacuna «gallega» frente a la tuberculosis

La vacuna «gallega» candidata frente a la tuberculosis recibe un nuevo impulso internacional. El consorcio MTBVAC AVANTE ha iniciado oficialmente sus actividades tras obtener una financiación de 18,2 millones de euros de Global Health EDCTP3, la iniciativa europea que impulsa la investigación clínica para hacer frente a enfermedades infecciosas con gran impacto en salud global. Durante los próximos cuatro años, los doce socios -doce organizaciones de referencia de Europa y África-, que integran el consorcio trabajarán para avanzar en el desarrollo clínico de MTBVAC, candidato vacunal frente a la tuberculosis en humanos que desarrolla la compañía biofarmacéutica Biofabri, del grupo gallego Zendal. El programa estará activo hasta abril de 2030.

MTBVAC es actualmente el único candidato vacunal contra la tuberculosis en ensayos clínicos desarrollado a partir de una forma atenuada de Mycobacterium tuberculosis, la bacteria causante de la enfermedad en humanos.

El proyecto, denominado Advancing a Vaccine for Adolescent/Adult and Neonatal TB Epidemic (MTBVAC AVANTE), respaldará dos importantes ensayos clínicos internacionales que se están desarrollando en países de África Subsahariana con alta incidencia de tuberculosis.

El ensayo IMAGINE evaluará la eficacia, seguridad e inmunogenicidad de MTBVAC en adolescentes y adultos, mientras que el ensayo MTBVACN3 analizará si la vacuna puede ofrecer una protección superior a la BCG en recién nacidos, incluidos aquellos nacidos de madres con VIH.

Los resultados de estos estudios permitirán generar nueva evidencia científica sobre el potencial de MTBVAC en distintos grupos de población. Si los datos confirman su seguridad y eficacia, contribuirán a respaldar futuras solicitudes regulatorias y a acelerar nuevas estrategias de prevención frente a la tuberculosis en las regiones más afectadas por esta enfermedad infecciosa.

Los socios del consorcio trabajarán junto a autoridades sanitarias, organismos regionales y comunidades locales para preparar los procesos regulatorios y las estrategias necesarias que permitan facilitar el acceso a la vacuna en los países afectados, siempre que los estudios confirmen su seguridad y eficacia.

«Este acuerdo refuerza el compromiso internacional con el desarrollo de soluciones frente a una de las principales amenazas infecciosas para la salud global» Esteban Rodríguez — CEO DE Biofabri

La iniciativa está coordinada por Biofabri, del Grupo Zendal, y reúne a doce organizaciones de referencia internacional especializadas en investigación clínica, salud pública, desarrollo de vacunas, tuberculosis y colaboración con comunidades y responsables de la toma de decisiones

«La firma de este acuerdo refuerza el compromiso internacional con el desarrollo de soluciones innovadoras frente a la tuberculosis, una de las principales amenazas infecciosas para la salud global y un desafío que sigue teniendo un profundo impacto sanitario, social y económico en muchas regiones del mundo», afirmó Esteban Rodríguez, CEO de Biofabri. «Esta nueva financiación de Global Health EDCTP3 supone un importante respaldo internacional al potencial de MTBVAC y nos permitirá avanzar en una etapa clave de su desarrollo clínico», añadió.

De forma conjunta, los socios del consorcio están comprometidos con contribuir al desarrollo de nuevas estrategias de vacunación para abordar uno de los mayores desafíos mundiales de salud pública y reforzar la preparación internacional frente a enfermedades infecciosas de alta carga.

Por su parte, Kundai Chinyenze, director regional para África y director de alianzas estratégicas de IAVI, afirmó que MTBVAC AVANTE representa «un gran ejemplo de cómo las colaboraciones internacionales pueden desarrollar tecnologías sanitarias urgentemente necesarias situando el acceso equitativo en el centro de la estrategia". "Felicitamos a todos los socios por haber conseguido esta oportunidad para seguir avanzando en el desarrollo de este prometedor candidato vacunal frente a la tuberculosis y agradecemos a todos los participantes de los ensayos clínicos que hacen posible este trabajo. Esperamos seguir trabajando con todos los socios en esta apasionante nueva etapa del desarrollo de la vacuna MTBVAC», añadió

La vacuna MTBVAC se está desarrollando con dos objetivos: como una vacuna más eficaz y potencialmente más duradera que BCG para recién nacidos, y para la prevención de la tuberculosis en adultos y adolescentes, población para la que actualmente no existe una vacuna eficaz.

Biofabri trabaja junto a dos organizaciones sin ánimo de lucro, IAVI y TBVI, para avanzar en el desarrollo del candidato vacunal. MTBVAC fue diseñada por el investigador español Carlos Martín, de la Universidad de Zaragoza, y por Brigitte Gicquel, PhD, del Institut Pasteur, y fue desarrollada industrialmente y licenciada por la biofarmacéutica de O Porriño.

Los dos ensayos clínicos actualmente en marcha bajo MTBVAC AVANTE son el ensayo clínico fase 2b IMAGINE, patrocinado por IAVI, en adolescentes y adultos, realizado junto a quince centros de investigación clínica en Sudáfrica, Kenia y Tanzania; y el ensayo clínico fase 3 MTBVACN3, patrocinado por Biofabri, en recién nacidos, desarrollado en seis centros de investigación clínica de Sudáfrica, Madagascar y Senegal.

Además se han establecido colaboraciones con Bharat Biotech International Limited, en India, y con la Fundação Ataulpho de Paiva (FAP), en Brasil, para facilitar capacidades regionales de fabricación.