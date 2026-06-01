Un organismo internacional tira de las orejas a la Xunta por el proceso de elección de la nueva directora del CGAC

La elección de la nueva directora del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) ubicado en Santiago de Compostela no solo está siendo criticado y denunciado por una nutrida corriente de artistas y asociaciones en Galicia. Dos organismos internacionales de prestigio han decidido tirar de las orejas a la Xunta y solicitarse que enmende la situación. Se trata del Comité Español del Consejo Internacional de Museos (ICOM Spain) y del Comité Internacional para las Colecciones y Museos de Arte Moderno (CIMAM). Ambos expresan «su profunda preocupación en lo concerniente al proceso de selección del director» del centro gallego.

En su página web, cimam.org, señalan que «la actual situación compromete los principios esenciales de la museología contemporánea y pone en riesgo la integridad institucional de un museo que ha sido clave poara el desarrollo del arte contemporáneo en Galicia dentro del contexto internacional».

Protesta en el CGAC contra el nombramiento de la nueva directora. / Xoán Álvarez

«No es un mero puesto administrativo»

Recuerdan que la función de un museo o centro de arte es «una institución al servicio de la sociedad y de su desarrollo» para mostrar un legado tanto tangile como intangible. «Esta misión -continúan- requiere que el liderezgo de dicho museo sea confiado a profesionales con probada competencia, experiencia curatorial, capacidad de investigación y profundo conocimiento del ecoesistema de un museo».

Avisan de que no se trata de «un mero puesto administrativo» sino que es «una responsabilidad científica, cultura y pública».

Recalcan que el proceso seguido no se alinea con los estándares del Documento de Buenas Prácticas. Añaden que los procesos de elección de la dirección, incluso aquellos en los que solo puedan concurrir funcionarios, deben ser «público, abiertos y transparentes» además de evaluados por «jurados independientes».

Apuntan ambos organismos internacionales que el proceso llevado a cabo por la Xunta «se desvía de esos principios y coloca al CGAC en una posición negativa excepcional».

La nueva directora, López Tarrío. / Xoán Álvarez

Advierten de que «la pérdida de transparencia» así como del rigor afecta a la credibilidad del museo y su capacidad para atraer colaboraciones y proyectos internacionales.

Más de 30 años de referente

En el texto también hacen hincapié en que el CGAC ha sido durante más de 30 años un espacio para el «pensamiento crítico» para la comunidad artística internacional, española y gallega.

Por último, aseguran que apoyan la demanda de colectivos de artistas de revertir el proceso y anular la elección de la nueva directora: la Mes Sectorial del Arte Contemporáneo (con ADACE, IAC, MAV, entre otras), las asociaciones Vegliota, A Colectiva, Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural, la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, el departamento de Historia del Arte de Santiago de Compostela. «La defensa del CGAC es una responsabilidad compartida», recalcan.

Solicitan a la Xunta que restituya los principios de profesionalización, transparencia y excelencia.

Cronología de unos hechos

En la última semana de mayo una plataforma de artistas gallegos acordó constituirse y protestar contra la elección de la nueva dirección del CGAC. La persona seleccionada resultó ser la viguesa Eva López Tarrío. En un texto señalaban que «o procedemento púiblico convocado para a elección da nova dirección do CGAC debía representar un exercicio de transparencia, independencia institucional e rigor profesional, acorde cos principios básicos das boas prácticas na xestión cultural». También indicaba que se había llevado a cabo con «irregularidades».

El 22 de mayo tanto a las 12.00 horas como a las 19.00 horas se concentraron decenas de artistas en el centro de arte compostelano aprovechando la inaguración de la exposición de Misha Bies Golas para mostrar a las autoridades de la Consellería de Cultura su rechazo al proceso de selección al entender que no había sido transparente. Desde entonces a día de hoy, la Xunta se niega a publicar el nombre y baremo de las ocho personas que participaron como aspirantes al proceso. El nombre elegido para la plataforma fue SÓS CGAC en recuerdo del verso de Manuel Antonio «Fomos ficando sós o Mar [ellos añadieron CGAC] e máis nós».

El conselleiro de Cultura y el director xeral de Cultura, rodeados de carteles de SóS CGAC. / Xoán Álvarez

En esos días, artistas de la plataforma criticaron que algunos de los méritos de Eva López Tarrío destacados por la Xunta presentaban errores. Uno de los apuntes fue que Cultura indicó que había sido coordinadora de actividades en la Fundación Laxeiro entre 1996 y 2000 cuando la Fundación se constituyó en 1999.

En días posteriores, dos personas aspirantes a la dirección y participantes en el proceso revelaron su candidatura. Fueron los profesores de la Universidade de Vigo Alberto Ruiz de Samaniego y Susana Cendán. Ambos criticaron que la Xunta ignoró perfiles de mayor trayectoria académica, profesional e internacional y reclamaron que se conozcan los currículos y proyectos de todas las candidaturas para comprobar si la decisión respondió a criterios técnicos o políticos.

Además, tres de los cinco vocales del Consello Asesor del centro dimitieron por el proceso seguido para la elección de López Tarrío.

Noticias relacionadas

El 28 de mayo, la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude publicó en el Diario Oficial de Galicia el nombramiento de Eva López Tarrío como nueva directora del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) reafirmando su designación y desoyendo las peticiones de gran parte del sector. Desde la Xunta, defienden que desarrollaron el proceso sin falta de transparencia.