César de la Fuente, nuevo miembro de la Academia Europaea: «Formar parte de una comunidad que reúne algunas de las mentes más brillantes es un privilegio»

El biotecnólogo gallego César de la Fuente ha sido elegido miembro de la Academia Europaea, la academia paneuropea fundada en 1988 con el objetivo de reunir a académicos y científicos eminentes de distintas disciplinas que tienen por objeto promover el aprendizaje, la educación y la investigación. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica tanto en el Reino Unido como en Alemania, que cuenta con más de 5.500 miembros de toda Europa y de otros lugares del mundo, incluidas 88 personas galardonadas con el Premio Nobel.

Esta elección supone una distinción internacional importante para el doctor De la Fuente, cuyo trabajo ha impulsado el uso de la inteligencia artificial y la biología experimental para descubrir nuevos antibióticos y otras moléculas terapéuticas desde el laboratorio que lidera en la Universidad de Pensilvania (EE UU). Se incorpora, así, a una organización creada para promover la excelencia académica, fomentar el intercambio interdisciplinario y fortalecer la investigación europea mediante la colaboración entre países y disciplinas.

«Me siento profundamente honrado por la invitación de la Academia Europaea», afirmó el investigador tas conocer su nombramiento. «Formar parte de una comunidad que reúne algunas de las mentes más brillantes de distintas disciplinas es un privilegio extraordinario. Los grandes avances científicos suelen surgir cuando conectamos ideas, métodos y perspectivas que antes parecían separadas. Comparto este reconocimiento con las personas de mi laboratorio, cuyo talento y compromiso hacen posible nuestro trabajo, y espero contribuir a la misión de la academia de impulsar el conocimiento más allá de fronteras, disciplinas y generaciones», añadió.

Fundada como Academia Europea de Ciencias, Humanidades y Letras, en una reunión celebrada en Cambridge en 1988, con Arnold Burgen como primer presidente, esta organización científica apoya la investigación, la educación y la divulgación a través de sus miembros, centros regionales y reuniones anuales. Para el científico gallego, esta elección representa tanto un hito personal como un reconocimiento más amplio de las contribuciones científicas que emergen de su laboratorio y de la Universidad de Pensilvania.

«Espero contribuir a la misión de la academia de impulsar el conocimiento más allá de fronteras, disciplinas y generaciones»

César de la Fuente es catedrático de la Universidad de Pensilvania, donde dirige el Machine Biology Group. Realizó su investigación posdoctoral en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y obtuvo su doctorado en la University of British Columbia (UBC). Su objetivo de investigación es utilizar el poder de las máquinas para acelerar los descubrimientos en biología y medicina. Ha sido pionero en el desarrollo del primer antibiótico diseñado por ordenador con eficacia en modelos animales, demostrando la aplicación de la IA al descubrimiento de antibióticos y contribuyendo a impulsar este campo emergente.

Su laboratorio está a la vanguardia del desarrollo de métodos computacionales para explorar digitalmente la información biológica del mundo, lo que ha llevado a la identificación de más de un millón de nuevos compuestos antimicrobianos. Se calcula que el trabajo de De la Fuente y sus colaboradores ha multiplicado la velocidad del descubrimiento de antibióticos por un factor de varios millones, ahorrando muchos años de investigación humana y reduciendo lo que antes requería décadas de trabajo colectivo a apenas unas horas.

De la Fuente ha recibido más de ochenta premios nacionales e internacionales, incluido su nombramiento como Fellow del American Institute for Medical and Biological Engineering (AIMBE), convirtiéndose en una de las personas más jóvenes en ingresar en dicha institución. Ha publicado más de 200 artículos revisados por pares en revistas de primer nivel como Cell, Science, Cell Host & Microbe, Nature Biomedical Engineering, Nature Microbiology y PNAS.