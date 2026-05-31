Un mapa de la Aemet muestra cuáles son las zonas de España con más riesgo de nubes el día del eclipse del 12 de agosto

El próximo 12 de agosto, Galicia vivirá el primer eclipse solar total en más de un siglo y el primero del ansiado «trío ibérico de eclipses» que se vivirán en los próximos años en la Península. Ese día, la mirada de todo el país estará puesta en el cielo para observar un espectáculo celeste único en el que la luna deambulará frente al sol, tapará su silueta y creará unos mágicos instantes de oscuridad. Hace meses que entidades de todo tipo trabajan en los preparativos para facilitar la observación de este evento. Pero llegado el día, afirman los expertos, todo dependerá de la meteorología. Y más concretamente, de la presencia de nubes en el horizonte. Aún falta mucho para saber cuál será el tiempo para ese día pero, por ahora, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elaborado un análisis para entender cuáles son las zonas con más o menos probabilidades de nubosidadpara el 12 de agosto. Más concretamente, para las horas críticas del eclipse.

El trabajo, publicado este viernes, recopila un total de 16 años de datos sobre cómo han sido las condiciones meteorológicas entre el 11 y el 13 de agosto en distintas regiones de España. Según explican los impulsores de este proyecto, para ello se han sumado desde observaciones captadas a partir de la red de estaciones meteorológicas hasta datos satelitales e información recopilada en barcos, aviones y globos sonda. Todo ello se ha procesado mediante modelos matemáticos complejos y, finalmente, se ha logrado un análisis estadístico detallado sobre la probabilidad de nubes en España a fecha de 12 de agosto entre las cinco y las ocho de la tarde. Es decir, los momentos claves para observar desde las primeras fases del eclipse hasta su momento más espectacular que, tal y como apuntan los astrónomos, se producirá poco antes del atardecer.

Mapa de la posibilidad de visibilidad por nubosidad del eclipse solar. / AEMET

Los resultados se han traducido en un mapa que ilustra cuáles son las regiones del país donde en los últimos 16 años el cielo ha estado mayormente libre de nubes en los alrededores del 12 de agosto y cuáles son, por el contrario, los territorios con más riesgo de nubes durante el día en que este años se producirá el famoso eclipse solar. Los meteorólogos insisten en que estos datos «proporcionan una información valiosa con respecto a la posible visibilidad del eclipse en las distintas regiones de España» pero que no suponen una previsión definitiva ya que aún falta mucho para llegar a ese día y, si algo sabemos de la meteorología, es que depende de factores muy cambiantes. «Los pronósticos definitivos se darán a conocer unos pocos días antes del 12 de agosto», insisten desde Aemet tras la publicación de este análisis.

Riesgo de nubes en Galicia

Según afirma el análisis, en gran parte de las zonas con mejor visibilidad del eclipse hay entre un 30 y un 50% de probabilidades de nubes y, en cambio, en muchos de los puntos del sur peninsular donde este evento solo se avistará parcialmente hay más de un 60% de probabilidades de que los cielos luzcan despejados. La franja cantábrica, por ejemplo, aparece como la zona de mayor frecuencia de nubosidad para las fechas del eclipse, especialmente en el litoral norte de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. En estos puntos, hay altas probabilidades de que durante esa jornada haya nubes y, por el contrario, el porcentaje de tener cielos despejados cae en la horquilla del 30-50%. «Esto encaja con el comportamiento habitual del verano en esta región», afirman los expertos tras la publicación de este informe.

Los modelos se muestran más halagüeños con otras zonas de la península 'agraciadas' en la franja de visibilidad total del eclipse. En Catalunya, por ejemplo, la probabilidad de cielos despejados para el 12 de agosto oscila entre el 30% y el 65% entre Tarragona y Lleida y en algunos puntos, como en los alrededores de Vilanova, Cubelles y Cunit, podría ser aún mayor. Gran parte de Castilla y León, Castilla-La Mancha y el valle del Ebro muestran frecuencias de entre el 50 y el 70% de que el cielo esté poco nuboso o despejado para el día 12 de agosto. Los meteorólogos afirman que «son zonas donde el tiempo veraniego suele ser relativamente estable» pero que, aún así, habrá que prestar atención ya que «podrían aparecer nubes de evolución durante la tarde». Dado que el eclipse será al atardecer y en su apogeo se situará muy cerca del horizonte, los expertos afirman que habrá que prestar especial atención a las nubes bajas que se forman a finales de día.