«Mi corazonada es que León XIV viajará a Santiago el año que viene como peregrino»

Vaticanista con décadas de experiencia en Roma con «ABC», Juan Vicente Boo (A Pobra do Caramiñal, A Coruña, 1954), ha retratado a León XIV en su reciente libro «El papa de la nueva era» (Espasa). Lo presentará este lunes a las 19.30 en la Casa del Libro de Vigo, acompañado del obispo de Tui-Vigo, Mons. Antonio Vallín, y Mariel Larriba, directora de Stella Maris.

Antes de la inminente primera visita de León XIV, que comenzará el próximo sábado 6 de junio, se han ratificado las informaciones que adelantó FARO hace más de un año, en torno al viaje de Robert Prevost por España en 1982, que incluyó Vigo, Santiago y otros lugares de Galicia, y sobre sus antepasados gallegos, que se remontan a Benito Lorenzo de Bastos, natural de Porriño, que se casó con Antonia González Vázquez en 1677 en la iglesia del Espíritu Santo de La Habana.

-¿Cómo fue aquel viaje de 1982?

-En julio de 1982, cuando Robert Prevost llevaba un mes y poco de sacerdote, y era Año Santo, Prevost hizo con varios compañeros del Colegio Internacional Santa Mónica, de los agustinos, en Roma, una peregrinación a Santiago en furgoneta. Estuvieron un mes y pico, fueron visitando varias ciudades históricas por el camino y una vez en Galicia ganaron el jubileo. Fue aquel año en el que después vino Juan Pablo II, en octubre. Ganaron el jubileo y luego se fueron hasta Pontevedra, Vigo, Orense y Lugo. Y luego bajaron hasta Madrid. En total estuvieron en 11 ciudades en aquella ocasión. A veces dormían en casas de los agustinos o algún colegio, y otras veces en tienda de campaña. Él ha vuelto muchas veces a España como prior general. Ha hecho más de 50 viajes a España, un país que conoce como la palma de la mano, es el segundo que más visitado. Y ha estado, que esté bien documentado, en más de 30 ciudades españolas.

-¿Es consciente de sus orígenes remotos gallegos?

-Se lo comentó al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hace un par de semanas. Cuando fue a verle, le dijo: “Yo tengo antepasados gallegos por vía materna”. Son antepasados de Porriño que fueron a Cuba en el siglo XVII. Esto lo ha contado uno de los agustinos que iba con él en aquel viaje en furgoneta de 1982, Rafael Lazcano, que es el biógrafo oficial del papa. Lazcano fue director durante muchos años del archivo histórico de los agustinos y ha escrito la biografía de referencia sobre el papa, también con los datos que tiene en los archivos de los agustinos.

-¿Existe alguna regla no escrita que impida que León XIV visite Galicia el próximo Año Santo, al haber visitado ya España este año?

-España fue un caso muy anómalo con Juan Pablo II, que vino cinco veces, y Benedicto XVI, que vino tres. Por eso después tocaba ir a otros países. Francisco quería venir a Santiago y a Canarias, pero la pandemia y, después, sus enfermedades, se lo impidieron. Mi corazonada es que León XIV sí viajará a Santiago de Compostela el año que viene. Es un hombre muy viajero; ha visitado 46 países a lo largo de su vida. Y ha empezado a viajar intensamente. Acaba de estar en África, ahora viene a España, en otoño irá a Francia y el año próximo viajará a Latinoamérica. Además, hay que distinguir entre una visita a un país y un viaje en formato de peregrinación a un lugar específico, como el que hizo Benedicto XIV a Santiago y a la Sagrada Familia de Barcelona. Ese es el modelo bajo el cual León XIV visitaría Santiago y también Fátima, como peregrino.

-¿Qué impresión le ha causado la encíclica “Magnifica humanitas”? ¿Cree que merece el sobrenombre de “Rerum Novarum 2.0”?

-La encíclica es monumental, más de lo que esperábamos, porque contiene no solamente todo el enfoque de la revolución digital e inteligencia artificial, para que el género humano se aclare sobre qué es la persona humana y cómo hay que custodiarla en medio de este vendaval tecnológico, sino que tiene elementos muy importantes sobre la paz y las guerras. Hay una escalada de uso de IA en guerras, que es lo que ha hecho Israel en los bombardeos de Gaza y ahora en los del Líbano, lo dirigen inteligencias artificiales. Esto es una sorpresa. Su riqueza humanística supera con creces la temática que se preveía. De haberlo sabido la hubiéramos llamado “Rerum Novarum 10.0”.

-En el texto hay un cuestionamiento del concepto de «guerra justa».

-Eso también ha sido una sorpresa. Hay una frase rotunda que ya forma parte del magisterio papal: ninguna guerra es justa, aunque se mantiene el derecho a la legítima defensa. La frase textual es: el papa “reitera la superación de la teoría de la «guerra justa», invocada con demasiada frecuencia para justificar cualquier conflicto, sin perjuicio del derecho a la legítima defensa, entendido en el sentido más estricto”. Esto significa que hay que medirse incluso cuando uno es atacado y contraataca. Excluye la guerra preventiva, algo que se ha puesto de moda para justificar ataques bajo el pretexto de que el otro iba a agredir primero. Es un pronunciamiento muy contundente. Recuerda a lo ocurrido con la pena de muerte, que Juan Pablo II declaró inmoral en todos los casos, y a la evolución con las armas nucleares: al principio se condenaba su uso, y se terminó condenando rotundamente la mera posesión por ser una amenaza gigantesca.

-Tras un año de pontificado, ¿qué perfil domina más en León XIV? ¿El misionero de Francisco, el intelectual de Benedicto XVI, el geopolítico de Juan Pablo II o el reequilibrador social de León XIII?

-Podría a la historia como el papa de la unidad. Lo dejó claro desde sus primeras palabras en el balcón y lo reitera constantemente al llamar a la concordia. Es un misionero y un intelectual que busca la unidad. En la encíclica lo explica al advertir que los medios tecnológicos desequilibran mucho la sociedad y que no se puede dejar a la gente abandonada en la cuneta. Ese deseo de unidad es su rasgo principal.

-¿Tiene enemigos León XIV?

-Sí. El más visible es el presidente de su propio país, Donald Trump, que lo ha insultado e incluso ha lanzado mentiras graves, sugiriendo que el papa quiere que Irán tenga armas nucleares. Pero, sobre todo, tiene enemigos económicos que no se ven. Esto ya le ocurrió al papa Francisco cuando preparaba la encíclica “Laudato si” sobre el cambio climático y el medio ambiente: las grandes petroleras estadounidenses la emprendieron contra él a través de publicaciones católicas que financiaban. También ha habido críticas de los sectores conservadores norteamericanos, el movimiento MAGA, por sus reproches por los abusos del ICE, la policía paramilitar que arresta hispanos indiscriminadamente. Ahora son las grandes empresas tecnológicas las que le tienen en el punto de mira, y después de esta encíclica el mar de fondo va a ser más fuerte.

-¿Y dentro de la Iglesia, tiene enemigos? Pasamos de un Papa jesuita a uno agustino. ¿Cómo ven a León XIV los sectores que recelaban de las reformas de Francisco respecto, por ejemplo, al Opus Dei?

-En general, ha sido bien recibido, aunque ha sorprendido por su perfil extremadamente reflexivo y analítico. Dedicó ocho meses a hablar en persona con todos los jefes y subjefes de la Curia para conocer la situación de cada departamento y coordinarlos mejor. Francisco, al llegar, contrató a cuatro grandes auditoras internacionales para limpiar la corrupción financiera. León XIV ha preferido hacer su propia auditoría interna. Los resultados aún no se ven porque espera a que terminen los mandatos vigentes, pero hay sensación de que vendrán cambios profundos, y eso siempre genera antipatías en la Curia. Respecto al ala conservadora, más que una guerra abierta, lo que había con Francisco era desobediencia por parte de algunos cardenales y obispos. Eso persiste, pero en menor grado. Es probable que el papa tenga que renovar la excomunión de la Fraternidad San Pío X si, como han anunciado, ordenan obispos sin permiso del papa. Es una falta muy grave. León XIV es muy conciliador, pero cuando ya no puede serlo más, toma medidas duras y disciplinarias.

-¿Cómo están las relaciones actuales entre el Vaticano y el Gobierno de Pedro Sánchez? Se comenta que el Ejecutivo, en horas bajas, podría instrumentalizar políticamente la visita del papa a España.

-Entre los gobiernos y el papa siempre hay una balanza de convergencias y divergencias. Cuando los gobiernos están en horas bajas, suelen practicar lo que los vaticanistas llamamos «parasitismo publicitario»: arrimarse a una persona de gran prestigio mundial para beneficiarse de su resplandor. Eso está pasando ahora con el Gobierno de Sánchez: hay mucha sintonía en temas como la inmigración o la postura ante Irán, pero en otros temas igualmente relevantes la sintonía es poca. Es normal que el poder gobierno de turno intente aprovechar estos viajes. Los papas lo saben y lo asumen; la única condición que piden, antes de programar un viaje, es que el país no esté en campaña electoral, para no entrar en la pelea política.

Prevost, primero por la izquierda, en la Puerta Santa (abierta) de la Catedral del Santiago, en el verano de 1982. / Cedida por Isaac G.M.

-¿Entra en la agenda de León XIV una mayor apertura hacia las mujeres, en la línea de lo que han hecho otras confesiones cristianas?

-Él ha seguido la línea de Francisco de nombrar a mujeres para altos cargos en el Vaticano; hace unos meses designó a una mujer como jefa de personal y seguirá por ese camino. No obstante, ha precisado que el tema de la ordenación de diaconisas no está maduro. Prefiere esperar y dejar que continúe la comisión de estudio que inició Francisco hace 6 u 8 años, la cual va aportando datos a favor y en contra. Lo que sí mantendrá es la incorporación de mujeres valiosas a los organismos de la Curia. Como matemático, le interesan mucho las Pontificias Academias, donde ya hay mujeres premios Nobel, y no me sorprendería que continúe con los nombramientos a ese nivel.

-En la cultura se habla de un resurgimiento de lo espiritual entre los jóvenes (el disco “Lux” de Rosalía, la película “Los domingos”…). ¿Cree el papa que existe un despertar real o es solo una moda?

-Su primera impresión fue el Jubileo de los Jóvenes, el pasado mes de agosto, en el que se reunió con un millón de ellos en la explanada de Tor Vergata, a las afueras de Roma. La relación de León XIV con la juventud es distinta a la de su antecesor: Francisco era muy festivo; León los invita a reflexionar y a rezar. En ese encuentro hubo incluso quince minutos de adoración en absoluto silencio. El regreso de los jóvenes y el aumento de bautismos de adultos en los países occidentales es un dato comprobado, pero no hay que ver esto como un cambio radical. Muchos jóvenes se acercan hoy a la Iglesia sin haber tenido ninguna relación previa con la fe. Descubren el Evangelio o la espiritualidad a través de un movimiento o una orden religiosa, pero en su cabeza convive cierta confusión con conceptos como el nirvana. El gran desafío de las iglesias europeas —Francia va muy por delante— es lograr que esos jóvenes reciban una formación que los convierta en cristianos maduros. Estamos volviendo a los primeros tiempos del cristianismo, cuando se requerían años de preparación para el bautismo. Existe un interés por lo espiritual que no se veía en un siglo, aunque no sepamos cuánto durará la tendencia.