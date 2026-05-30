Carmen Gallardo: «Es necesario reparar la imagen de las reinas»

«Durante mucho tiempo las reinas han sido las únicas mujeres que se han acercado al poder, aunque hayamos conocido de ellas sus trajes, sus tiaras y su descendencia. Pero en muchísimos casos, detrás de todo esto ha habido mucho dolor, mucha humillación y muchos malos tratos». Así lo aseguró ayer Carmen Gallardo en su intervención en Club FARO, donde presentó su nuevo libro, «Reinas infieles» (Planeta), que reúne las semblanzas de doce reinas separadas por casi diez siglos: Urraca I de León, Isabel de Francia, Juana de Portugal o de Avís, Margarita de Valois, Catalina II, Isabel de Borbón-Parma, Carolina Matilde de Gran Bretaña, María Luisa de Borbón-Parma, Carolina de Brunswick-Wolfenbüttel, Isabel II de España, María de Sajonia-Coburgo y Gotha y Paola Ruffo di Calabria, reina de Bélgica.

El papel designado a las mujeres de la realeza

Con el subtítulo «Doce mujeres que se rebelaron contra un destino implacable», la periodista y escritora muestra el papel designado a las mujeres de la realeza, obligadas a casarse, casi siendo adolescentes, con príncipes homosexuales, crueles, locos o débiles, y obligadas a dar un heredero al trono mientras sus maridos se paseaban del brazo de sus amantes. En esta obra, Gallardo pone el foco en doce reinas que decidieron salirse del mandato y denuncia el doble rasero con el que es juzgada la infidelidad de un rey y la de la reina; no solo por sus coetáneos, sino por la historia.

Doble vara de medir: Juana de Avís e Isabel II

Dos casos claros de esta doble vara de medir son Juana de Avís e Isabel II. La primera, reina de Castilla, fue acusada de adulterio y su hija, apodada Juana la Beltraneja, aunque reconocida inicialmente como hija legítima por el rey Enrique IV, terminó siendo considerada bastarda. Esta renuncia facilitó que Isabel la Católica, media hermana del monarca, accediera al trono tras su muerte. «Es el caso más injusto. Ni siquiera tienen tumba, ni la madre, que fue reina, ni la hija», recordó.

Por su parte, Isabel II pasó a la historia como amante de Godoy y ninfómana. «A mí me gustaría que se la mirásemos más desde la mirada de Benito Pérez Galdós, que la vio como a un ser humano, y no como la de ‘Salsa rosa’ del desprestigio absoluto, porque ella es víctima de muchos políticos, no es la única culpable de la situación como ella misma le dice a Galdós», comentó.

Carmen Gallardo: «Me gustaría que a Isabel II la mirásemos con la mirada de Pérez Galdós y no con la de ‘Salsa rosa’» / Pablo Hernández Gamarra

El ataque a las reinas

Las reinas también se convirtieron en blanco de las críticas cuando, tras la Revolución Francesa, comenzó a surgir en el resto de Europa movimientos en contra de los últimos reyes del Antiguo Régimen. «El ataque a la institución monárquica se centró en las ambiciones o en la falta de moral de las reinas. María Antonieta es la pérfida, no su marido, que era un rey absoluto; María Luisa de Parma es la pérfida, no Carlos IV, que era un rey absoluto e inútil», observó.

Necesidad de restaurar la imagen de las reinas

Durante la conversación que mantuvo con la periodista Nuria Sáinz, Gallardo apeló por revisar las figuras de las reinas, muchas de las cuales fueron determinantes para sus países, más allá de garantizar la continuidad sucesoria. «Es necesario restaurar la imagen de las reinas», aseguró.

Urraca I: ¿feminista?

Una de las reinas cuya figura se está recuperando es Urraca I de León, la primera mujer en la historia de Europa en reinar por derecho propio y ejercer plenos poderes soberanos, que tuvo que luchar contra su marido, Alfonso I el Batallador, y contra su propio hijo, Alfonso VII, por conservar sus territorios. Sin embargo, Gallardo se mostró contraria a que ahora se erija su figura como símbolo del feminismo. «Urraca no fue feminista; fue reina y batalló, como hacían los reyes, por los territorios que le pertenecían», afirmó.

El poder de las cortesanas y otros amores

Las doce semblanzas que Carmen Gallardo reúne en «Reinas infieles» son solo un ejemplo de cómo las mujeres de la realeza han sido moneda de cambio para conciliar intereses territoriales, firmar la paz o ampliar las fronteras del reino. Las bodas reales eran parte de las relaciones internacionales y las mujeres tenían que obedecer y cumplir con lo que se esperaba de ellas: dar un heredero al trono. Eran desposadas siendo apenas unas adolescentes y muchas de ellas se vieron obligadas a soportar a las amantes y a los bastardos de sus esposos.

«Algunas cortesanas tenían más poder y son más conocidas que las propias reinas. Todo el mundo sabe quién es Madame Pompadour, pero pocos recuerdan cómo se llamaba la esposa de Luis XV», dijo.

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Una figura que le resultó especialmente interesante a la escritora y periodista es la de Isabel de Borbón-Parma, una mujer que siempre se rebeló contra su destino de casarse y tener que alejarse de su familia y de su país para dar vástagos. Archiduquesa de Austria, Isabel se enamoró de su cuñada, con quien mantuvo una relación, según revelan dos centenares de cartas que se conservan de la princesa española. Sin embargo, nada se sabe de las misivas de la austriaca.