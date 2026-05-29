El duro rodaje de Jaime Lorente («La casa de papel»): su papel de escritor en «La silla» del gallego Ángel de la Cruz

«La silla» promete no dejarnos indiferentes. El nuevo thriller de suspense psicológico dirigido por el cineasta gallego Ángel de la Cruz, llega hoy a las salas de cine. Está protagonizada por Jaime Lorente («La casa de papel», «Disco Ibiza Locomía»), Estíbaliz Veiga, Christina Ochoa («Modern Family» o «Animal kingdom») y Eva Rufo.

Para Jaime Lorente este filme «ha sido un gran reto (...) Me lo he pasado muy bien, pero también lo he pasado muy mal. Ha sido uno de los rodajes más duros una de mi vida: a nivel físico y a nivel interpretativo», ha señalado en declaraciones recogidas por la productora.

La película presenta la historia de Daniel Lonces, un joven escritor de novelas de misterio con éxito profesional.

Durante una prueba relacionada con su nuevo libro (en el que el protagonista acaba amordazado) acaba «accidentalmente atrapado y atado a una silla sin posibilidad de liberarse. Lo que comienza como un incidente aislado se transforma en una situación límite que evoluciona hacia una espiral de tensión, angustia y desesperación».

Jaime Lorente protagoniza La silla / FV

De la Cruz señala que para él «el cine de suspense funciona cuando el espectador no solo observa lo que ocurre, sino cuando lo vive desde dentro. (...) En esta película queríamos llevar esa idea al límite, reduciendo el espacio y aumentando la presión emocional hasta hacerla insoportable. Se trata de un thriller que no da concesiones».

«La silla» -rodada en gran parte en Madrid- adapta al cine la novela de David Jasso. En un primer momento fue un productor quien le propuso a De la Cruz («Los muertos van deprisa» o «Arrugas») realizar esta película. Sin embargo, al fallecer, el cineasta gallego tuvo que elegir entre abandonar la idea o continuar. Optó por continuar buscando otra producción (Ézaro Films, Tamboura Films y AF Films).

Suspense en una historia de angustia

Meses atrás, el director había señalado a FARO que se trata de una «historia muy original» de la que le impactó «el grado de suspense, tensión y angustia que presenta». En concreto, acaba amarrado a una silla y con la boca sellada gracias a la colaboración de su mujer a quien le pide que lo reduzca a esta situación.

Esta marcha de casa y por algo que le acontece no puede ayudarlo en un fin de semana largo de puente. El marido no es capaz de liberarse y comienza a sentir angustia ya que el hijo de ambos, un bebé, se encuentra en peligro. En la trama se incluye el dolor por la pérdida y el tema del suicidio.

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Sobre la elección de Jaime Lorenzo como protagonista, Ángel de la Cruz había señalado a FARO que estaba convencido de que había sido un acierto por su expresividad en la mirada: "El 60% por ciento de la película radica en ellos porque tiene los movimientos limitados, no puede hablar».