A.M.A. gana 24,85 millones y consolida su crecimiento entre los sanitarios

A.M.A. Grupo cerró 2025 con un beneficio después de impuestos de 24,85 millones de euros, en un ejercicio que la mutua de los profesionales sanitarios presentó el jueves en su Asamblea General ordinaria y extraordinaria como una etapa de crecimiento, estabilidad financiera y avance en su estrategia de digitalización. Las cuentas anuales fueron aprobadas con el respaldo del 99% de los votos emitidos por los mutualistas.

El presidente de A.M.A., Luis Campos, subrayó ante la asamblea que la entidad ha logrado crecer “sin perder lo que nos define: la cercanía, el asesoramiento personalizado y el apoyo constante a nuestros mutualistas”. La mutua individual obtuvo un beneficio neto de 22,97 millones, mientras que el grupo consolidado elevó el resultado hasta los 24,85 millones.

El volumen de primas devengadas del seguro directo alcanzó los 183,8 millones de euros. La cartera total se situó en 1.144.060 productos contratados, con un peso destacado de los ramos de Automóvil, Responsabilidad Civil y Diversos. En Responsabilidad Civil Profesional, uno de los ámbitos estratégicos para la compañía, A.M.A. protegía al cierre del ejercicio a 549.565 profesionales sanitarios. En Automóvil, la aseguradora alcanzó los 225.883 vehículos asegurados.

Un patrimonio de 290,9 millones

La entidad llegó al final de 2025 con una ratio de solvencia del 342% y un excedente de fondos propios disponibles de 216,3 millones de euros. El patrimonio neto consolidado de A.M.A. Grupo ascendía a 290,9 millones, cifras que, según la compañía, refuerzan su capacidad para afrontar el nuevo ejercicio con una posición patrimonial sólida.

La asamblea también permitió hacer balance de los avances tecnológicos implantados durante el año. Entre ellos figura la consolidación de la asistencia en carretera a través de WhatsApp, canal por el que ya se gestionan más de la mitad de estos servicios. La mutua fue reconocida además en la XXXVII edición del Ranking de Presencia en Internet de Entidades Aseguradoras, especialmente en aplicaciones móviles, y se situó entre las tres aseguradoras líderes en redes sociales.

En innovación aplicada al usuario, A.M.A. Grupo recibió el reconocimiento de los Premios Ennova Health 2025 por su Calculadora del Seguro del Hogar, integrada en el plan de digitalización de la contratación online. La oferta comercial incorporó también AMA Mascotas, un seguro dirigido a los profesionales sanitarios y sus familias, junto con nuevas soluciones como el seguro de autos modular y canales digitales orientados a simplificar la relación con los mutualistas.

Las cuentas de las filiales

Las filiales mantuvieron igualmente una evolución positiva. A.M.A. Vida cerró 2025 con 7,6 millones de euros en primas y 314.018 asegurados. AMA América, por su parte, continuó su expansión en Ecuador, donde superó los 15.000 asegurados, registró 3,8 millones en primas y obtuvo un beneficio de 568.000 euros, manteniendo la calificación AAA de Class International Rating en un entorno exigente actual.

La Fundación A.M.A., presidida por Diego Murillo, reforzó su actividad social con una convocatoria de becas 2025-2026 dotada con 264.000 euros y 137 ayudas. También destinó 40.000 euros al Programa Comedores Sociales 2025 y convocó la XII edición del Premio Nacional Mutualista Solidario, dotado con 60.000 euros.

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Campos cerró la asamblea con un reconocimiento al equipo de 580 personas que integra la organización y a la confianza de los mutualistas. “Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: proteger, acompañar y ofrecer tranquilidad a los profesionales sanitarios y a sus familias”, afirmó.