Una luna azul brillará la última noche de mayo
Este domingo se registrará el segundo plenilunio del mes, tras el ocurrido el pasado día uno
Además, será microluna, al encontrarse el satélite en el punto de su órbita más alejado de la Tierra
P. P. D.
Una luna azul despedirá mayo. No tendrá esa tonalidad, pero con ese nombre se denomina al segundo plenilunio ocurrido dentro de un mismo mes. El evento astronómico tendrá otra particularidad, también será «microluna».
Según Meteogalicia, el satélite alcanzará su plenitud a las 10:46 horas de este domingo.
El evento se podrá contemplar desde cualquier punto de Galicia siempre y cuando el cielo esté despejado.
¿Por qué azul?
A pesar de su nombre, no cambiará de color ni adquirirá tonalidades azuladas. Mantendrá su aspecto habitual, que puede variar entre el blanco, gris perlado o amarillento según la altura sobre el horizonte y las condiciones de la atmósfera.
La denominación procede de una deturpación de la palabra inglesa «belewe» (traidora) que derivó en «blue» (azul) con el paso de los siglos. Y es que en el medievo, cuando el tiempo se medía mirando al cielo y en base a las festividades religiosas, si se producían dos lunas llenas en primavera el ayuno de la cuaresma se alargaba.
¿Cada cuánto ocurre?
Normalmente, cada año tiene doce lunas llenas, pero este 2026 tendrá trece. Esto se debe a que el satélite completa su vuelta a la Tierra cada 29 días y medio, por lo que cada cierto tiempo coinciden dos plenilunios en el mismo mes. La anterior luna llena, conocida como luna de las flores, cayó el primer día de mayo, por lo que el próximo 31 volverá a brillar en su totalidad en el cielo nocturno.
Esta cadencia se suele repetir cada dos años y medio, aproximadamente. De hecho, la última luna azul tuvo lugar el 31 de agosto de 2023, y las anteriores el 31 octubre de 2020 y el 31 de marzo de 2018.
Microluna
Esta luna llena del domingo será, además de azul, «micro» al coindicir el fenómeno con su posición más alejada de la Tierra en su recorrido orbital.
Apenas se notará, aunque los espectadores más avezados advertirán un satélite algo más pequeño y menos brillante que en otros plenilunios.
Influencia en las mareas
Como es habitual, los plenilunios influyen en la fuerza de las mareas. Sin embargo, estas no serán excepcionalmente marcadas. Habrá unos 2,4 metros de diferencia entre la bajamar del domingo (sobre las 10:45 y las 23 horas) y la pleamar (sobre las 4.45 y las 17 horas).
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