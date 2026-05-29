Galicia registra ya casi 13.000 rayos en lo que va de 2026, el 80% de todos los contabilizados el año pasado

Galicia ha registrado en lo que va de año 12.825 rayos, una cifra que equivale ya al 80% de todos los contabilizados durante el conjunto de 2025 por la Rede de Detección de Raios de MeteoGalicia. El dato confirma la intensidad de la actividad tormentosa de los últimos meses y, de forma especial, del episodio vivido el pasado fin de semana, cuando se concentró casi la mitad de las descargas eléctricas detectadas desde enero.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, dio a conocer estas cifras este viernes durante una visita a la estación meteorológica que MeteoGalicia tiene en Castro de Riberas de Lea, en el municipio lucense de Castro de Rei. Según precisó, entre el viernes 22 de mayo y el lunes 25 se registraron 5.371 rayos, el 42% del total acumulado en Galicia en lo que va de ejercicio.

Las jornadas más activas fueron el viernes 22 y el domingo 24 de mayo, que se sitúan por ahora como los días con mayor número de rayos de todo el año. En el extremo opuesto aparece marzo, un mes en el que, según explicó la conselleira, “no cayó ni un solo rayo” en la comunidad.

El episodio tormentoso respondió, según los técnicos, a una combinación de factores especialmente favorable para la formación de tormentas. Por un lado, la presencia de aire muy cálido en superficie procedente del norte de África, acompañada de partículas de polvo sahariano en suspensión. Por otro, la entrada de aire frío en altura, en las capas medias y altas de la atmósfera. Ese contraste térmico favoreció la inestabilidad y el desarrollo de nubes de tormenta con una elevada actividad eléctrica.

El caso de Lugo

Desde el punto de vista territorial, Lugo volvió a situarse como la provincia gallega más expuesta a este tipo de fenómenos. No se trata de un hecho aislado: es también la provincia con más rayos registrados desde que MeteoGalicia dispone de datos, en 2011. La propia Vázquez recordó que el 46% de los rayos caídos en Galicia durante el pasado año se concentraron igualmente en territorio lucense.

La explicación está en la combinación de la orografía y las características climáticas del interior. Las zonas montañosas y de relieve más acusado son más proclives al desarrollo de tormentas, especialmente cuando se producen contrastes acusados entre el aire cálido de superficie y el frío en altura. En el caso de Lugo, además, la cercanía al Cantábrico facilita una mayor disponibilidad de humedad en comparación con otras áreas interiores, lo que incrementa las condiciones favorables para la formación de tormentas.

La visita a la estación de Castro de Riberas de Lea sirvió también para poner en valor el trabajo de seguimiento meteorológico que realiza MeteoGalicia, especialmente en episodios de inestabilidad como los de los últimos días. La red de detección de rayos permite conocer con precisión la distribución territorial y temporal de estos fenómenos, una información clave tanto para el análisis climático como para la prevención de riesgos asociados a tormentas intensas.