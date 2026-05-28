La Xunta ratifica a Eva López Tarrío al frente del CGAC pese al rechazo del sector y apela al diálogo

La Xunta no da marcha atrás. La Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude publicó este jueves en el Diario Oficial de Galicia el nombramiento de Eva López Tarrío como nueva directora del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) y se reafirmó en una designación que ha abierto una fuerte crisis en el sector artístico gallego. El Gobierno autonómico presenta ahora la llegada de la viguesa como el inicio de “una nueva etapa” para el museo público, con el propósito de definir nuevas estrategias “en permanente contacto y diálogo con el sector”.

El movimiento llega, sin embargo, en plena contestación al proceso de relevo en la dirección del CGAC. Tres de los cinco vocales del Consello Asesor del centro presentaron su dimisión tras conocerse la elección de López Tarrío, una decisión que evidenció la ruptura de una parte del ámbito cultural con la Consellería. También dos aspirantes vinculados a la Universidade de Vigo cuestionaron el nombramiento y el procedimiento seguido por la Xunta, en una polémica que ha ido creciendo desde que Cultura dio a conocer el nombre de la elegida. Se trata de Alberto Ruiz de Samaniego, que fue comisario en la Bienal de Venecia y director de la fundación Luís Seoane, y Susana Cendán, docente de Bellas Artes en la Universidad de Vigo. Además circula en las redes un escrito muy crítico con el nuevo nombramiento, que ya ha sido suscrito por casi un millar de profesionales, entre artistas, promotores o distribuidores.

Primer plan director del CGAC

Frente a esas críticas, la Xunta insiste en defender la idoneidad de López Tarrío y sitúa entre sus primeros objetivos la elaboración del primer Plan Director del CGAC, que abarcará el periodo 2026-2030. Según la Consellería, ese documento se abrirá a la participación de artistas, comisarios, gestores culturales y otros agentes del sector, con la intención de recoger propuestas y sugerencias y dar respuesta a una de las demandas planteadas en los últimos años sobre el futuro del centro.

Cultura sostiene que la nueva dirección permitirá “perfilar y renovar” la estrategia del CGAC para que Galicia mantenga un equipamiento cultural “de primer nivel”. En su comunicado, el departamento que dirige José López Campos evita cualquier rectificación y subraya que el museo, con más de treinta años de trayectoria, se ha consolidado como un espacio artístico de calidad.

Centro de referencia

López Tarrío pretende convertir al CGAC en un centro artístico de referencia en el eje atlántico. Para ello, la Xunta anuncia una apuesta por la internacionalización, por el refuerzo de las alianzas con instituciones museísticas y por una mayor presencia y proyección de los artistas gallegos. La nueva etapa, añade Cultura, buscará también impulsar la descentralización del centro dentro y fuera de Galicia.

La Consellería enmarca este relevo en un momento que considera favorable para la institución, después de que el CGAC fuese reconocido en 2025 como Insignia de la cultura gallega por el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea.

La publicación del nombramiento en el DOG confirma, por tanto, que la Xunta mantiene su hoja de ruta pese a la presión. El reto inmediato de López Tarrío será intentar recomponer la relación con un sector que ha recibido su designación con protestas, renuncias y dudas sobre la independencia futura del CGAC. Parte del sector ha puesto el foco en el modelo de selección, en la limitación de la convocatoria y en el perfil elegido para dirigir una de las principales instituciones de arte contemporáneo de Galicia.