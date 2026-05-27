El profesor universitario y músico Fernando Vázquez convierte una inquietud personal en banda: «Necesitaba grabar este disco»

Inspirado en una estación de tren de Nueva York, Next Station Mineola es el último proyecto musical de Fernando Vázquez, profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Vigo y músico. Aunque siempre ha estado vinculado, con mayor o menor dedicación a la música, y ha formado parte de varias bandas, entre ellas su grupo actual, The Wait, no fue hasta el pasado verano, cuando, con 56 años, abandonó la consultora en la que trabajó durante más de treinta años dentro de un proceso pactado de transición profesional, cuando pudo volcarse plenamente en su gran pasión: la música, que ahora compagina con la docencia.

Next Station Mineola surgió de una necesidad creativa y personal. «Nació como algo casi íntimo, sin grandes pretensiones. La idea era simplemente grabar un disco porque sentía la necesidad de hacerlo, como quien escribe un libro en algún momento de su vida», añade.

Este disco se titula Set Sounds y se presentará este viernes 29 de mayo, a las 22.00 horas, en la sala Master de Vigo. El trabajo discográfico reúne diez temas en inglés con un marcado carácter melódico y referencias que remiten a bandas como Wilco, The Cure y al sonido de Johnny Marr, guitarrista de grupos como The Smiths. «Es un disco mucho más accesible y emocional que lo que hago con The Wait, donde exploramos terrenos más progresivos y complejos», señala.

El título es un homenaje al mítico Pet Sounds de The Beach Boys y la estética de la portada también inspira la portada del álbum. «Me gustaba esa idea de rendir homenaje a artistas que te han marcado, igual que hicieron The Clash con la portada de London Calling, inspirada a su vez en un disco de Elvis Presley», comenta.

Aunque Next Station Mineola surgió como una aventura personal, la iniciativa no tardó en crecer hasta convertirse en una banda completa integrada por Fernando Vázquez (composición, voz y bajo), Pablo Carrera (guitarra), José Lores (guitarra y teclados) y David Outumuro (batería). «El sello discográfico, Discos Disonantes, y los propios músicos me animaron a darle continuidad porque pensaban que sería una pena dejarlo en una sola presentación», explica su líder.

Las letras de Next Station Mineola combinan textos propios con poemas de autores universales. La canción Nobody Wears The Crown parte de un poema de Fernando Pessoa sobre la infancia y la juventud, mientras que Always adapta el poema Siempre de Pablo Neruda. «Generalmente intercalo estribillos propios dentro de los poemas», explica el músico, que acredita expresamente a los autores en el disco.

El álbum también deja incluye temas de carácter social, como una canción inspirada en el conflicto naval de Vigo en los años setenta, surgida tras contemplar una serie de fotografías de aquella época. Otras piezas exploran territorios más emocionales e incluso surrealistas, con ecos de Pixies.

Además de los temas incluidos en el disco, la banda interpretarán otras canciones, incluida una en castellano. «Siempre he escrito en inglés, porque es el idioma de la música que he escuchado siempre y también porque me parecía que hacerlo en español era desnudarme demasiado. Sin embargo, hace poco empecé a escribir una canción en español y me sorprendió lo bien que funcionaba. Así que ya no descarto seguir haciéndolo», explica.

La trayectoria musical de Vázquez comenzó décadas atrás y tuvo uno de sus momentos más destacados con Sphear, banda viguesa de finales de los noventa que grabó un disco y actuó como telonera, junto con Sexy Sadie, de R.E.M. en el único concierto que el grupo de Georgia ha dado en Galicia, en el Ifevi de Vigo el 20 de junio de 1999. Poco después, el grupo se disolvió y Vázquez comenzó a trabajar en la consultora donde estuvo más de treinta años. «Aparqué la música durante mucho tiempo y no la retomé hasta 2018, cuando volví a reunirme con antiguos compañeros de Sphear y montamos The Wait. Aun así, trabajaba quince horas al día; ahora tengo mucho más tiempo para dedicarme a la música», explica.

Ahora, Vázquez inicia una nueva etapa musical con la mirada puesta no solo en The Wait, sino también en Next Station Mineola, un proyecto en el que ya trabaja en nuevas composiciones. «Musicalmente son dos proyectos que no se enfrentan. The Wait tiene un sonido más duro y progresivo, más experimental, con canciones largas y estructuras complejas. Next Station Mineola está mucho más orientado a la melodía y al detalle en los arreglos», detalla.