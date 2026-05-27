Baiuca, Tanxugueiras y Luz Casal logran para Galicia cuatro de los Premios de la Academia de la Música

La III Edición de Premios de la Academia de la Música de España ha logrado una excelente cosecha para Galicia. Las artistas gallegas (Tanxugueiras, Luz Casal y Baiuca) han conseguido cuatro galardones en una gala en la que brilló Rosalía y su «Lux» con ocho premios, entre ellos, el de artista y álbum del año. Las distinciones gallegas suponen el 10% de las facilitadas ya que se fallaron 43 galardones. Estos reconocen la excelencia artística y el talento de la música en el Estado.

Rosalía se hizo también con los galardones a productora del año por «Lux», al mejor álbum pop, mejor compositora del año y a la canción del año más mejor canción pop. Estos dos últimos cayeron en «La perla». Curioso cuando el revuelo mundial lo causó «Berghain». También resulta extraño que la artista no acudiera a la gala madrileña y obsequiera el acto con una actuación como la de los Brit Awards con un fabuloso «Berghain». Esta canción sí conquistó el premio a mejor videoclip musical.

Luz Casal y su último disco

El reconocimiento a mejor álbum pop tradicional recayó en Luz Casal con «Me voy a permitir».

La artista gallega que en su última entrevista a FARO recordaba cómo tuvo que «romper techos de cristal y de cemento» en su carrera ha aunado en este álbum temas de la chanson francesa, así como fados, composiciones del cancionero latinoamericano -versiona «Todo cambia», originalmente del músico chileno Julio Numhauser pero interpretada por Mercedes Sosa- además de temas de pop y rock.

En lo que respecta a las letras, la cantante de Boimorto ha querido fijar la mirada en el sufrimiento de los demás.

Baiuca, un cesto con dos galardones

Otro artista gallego que triunfó en los Premios de la Academia de la Música fue Baiuca que consiguió el galardón a mejor canción de música electrónica con «PAEQB» en su colaboración con Ale Costa. Precisamente ese tema fue el primer adelanto de su último disco, «Barullo».

El título de la canción incluye las siglas de Por amar e querer ben. Con letra en castellano principalmente recupera coplas del grupo gallego de pandeireteiros y cantareiros Pandeiromus. Esta banda de Santiago acumula más de 30 años de experiencia.

También se hizo con el premio a mejor canción en euskera por «Xorieiri», con Izaro. Esta canción parte de un texto del poeta Mixel Labéguerie y la letra nos presenta a una persona que entendía a los ríos y a los pájaros pero no a los humanos.

Tanxugueiras triunfa con su tema para «Rondallas»

Sin embargo Baiuca no logró el galardón a la mejor canción en galego. Este se lo arrebataron Tanxugueiras con «As que nunca cantaron», un tema que canta a la gente del mar que perdió su vida trabajando en él. Esta canción fue la canción estrella de la banda sonora de la película «Rondallas».

Sobre este tema Aida Tarrío había señalado a FARO en una entrevista que había sido el primer trabajo de Tanxugueiras para un proyecto audiovisual: «Facíanos moita ilusión e tamén que a película fora sobre algo relacionado con Galicia uniunos moito a ela. A experiencia foi superchula, o de darlle forma musical a unha idea que nos pasaron dende a dirección da película. Creo que nos quedou un tema superchulo. Moita xente nos escribiu para dicirnos que tras rematar a película se quedaron para escoitar a canción porque era perfecta para o filme. Foi unha experiencia moi guai».

Además el trío de pandeireteiras y cantareiras ofreció una actuación en la gala que se desarrolló en el Palacio Municipal de IFEMA en la capital española. Junto a Pedro Guerra, Janus Lester y Figa Flawas cantaron en gallego, castellano, euskera y catalán el tema «Contamíname», del cantautor canario.

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Tanxugueiras acaba de publicar su cuarto disco, «O cuarto», justo en el año que cumplen su décimo aniversario en la música. Son once temas en los que el sonido de los ritmos tradicionales gallegos vuelve a unirse a las sonoridades contemporáneas con gran importancia de la percusión y del control vocálico.