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En 'El Hormiguero'

Lolita desvela el motivo por el que Bertín Osborne le pagó por su entrevista en TVE y provoca la reacción de Pablo Motos: "A mí no me pagó"

La artista le había prestado dinero al cantante, que le devolvió el importe con intereses al grabar 'En la tuya o en la mía'

'El Hormiguero'

'El Hormiguero' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Tenerife

Lolita Flores fue la invitada de esta noche en 'El Hormiguero' y aprovechó una de las secciones del programa para desvelar el motivo por el que Bertín Osborne le pagó por su entrevista en la primera temporada de 'En la tuya o en la mía', el programa que presentó el cantante en TVE antes de saltar a Telecinco con el mismo formato, rebautizado en aquel entonces como 'Mi casa es la tuya'.

Además, esta anécdota provocó la reacción y sorpresa de Pablo Motos, que también fue invitado de aquella primera temporada: "A mí no me pagó".

La cantante comenzó su anécdota recordando cuando ella y Osborne eran adolescentes: "Me lo encontré porque se había escapado del colegio y no tenía dinero para volverse. Y mi padre que era muy generoso me había dado 10.000 pesetas para irme a cenar, con mis amigos...".

Además, la cantante recordó con gracia lo que le decía su padre cuando le daba dinero: "Hombres y dinero, bulto sospechoso. Yo llevaba mi dinero y Bertín estaba tirando sin poder volver a Málaga", contó. "Era un bulto sospechoso", bromeó una de las hormigas. "Totalmente", aseguró Lolita.

Por lo tanto, la jueza de 'Tu cara me suena' decidió ayudar a Osborne: "Le dije 'toma mi dinero, yo vuelvo a ver a mi padre ahora en la caseta y le pido más dinero'". "¿Y te lo devolvió?", preguntó Pablo Motos. "Hicimos 'En tu casa o en la mía' y me pagó las 10.000 pesetas y a intereses", desveló la invitada.

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"Espera porque me acabo de dar cuenta que a mí no me pagó", contestó Motos. "Pero es que a ti no te debía las 10.000 pesetas, a mí sí", aclaró Flores. "Tú tampoco le has pagado cuando ha venido (a 'El hormiguero')", apuntó una de las hormigas al presentador, que confirmó ese dato: "Eso es verdad. Le debo yo más dinero a él", finalizó.

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