El festival gallego PortAmérica logra que el Estado reconozca su 15 aniversario para 2027 como acontecimiento de interés público

El festival PortAmérica en Portas (Pontevedra) cumple en la próxima edición de 2027 un total de 15 años y el Gobierno español ha decidido declararlo acontecimiento de excepcional interés público.

Así lo recoge en el BOE a través de un real decreto-ley donde explica que esta distinción temporal se otorga «en el marco de las efemérides, actividades y proyectos culturales» entre otros que se desarrollan en España y que presentan determinados méritos para dicha declaración.

En el caso de PortAmérica señala el texto legal que «constituye uno de los eventos de referencia en el sector cultural. Este evento destaca especialmente su capacidad para generar sinergias entre distintos sectores y geografías, aunando música en vivo con la gastronomía de vanguardia desde una perspectiva socialmente responsable y medioambientalmente sostenible».

Resalta que «es crucial su relevancia como un puente cultural entre Galicia y Latinoamérica, multiplicando la repercusión internacional del mismo. La celebración de este programa servirá para proyectar nuestro talento musical, mejorar el acceso a la cultura en toda nuestra geografía, y contribuir a nuestra imagen país a nivel internacional».

PortAmérica en Portas, el pasado año 2025. / F.V.

Desde Esmerarte, organizadora del festival gallego, destacan en nota de prensa que "esta nueva etapa impulsará estratégicamente la evolución de PortAmérica hacia un ecosistema cultural integral, multifacético y único, permitiendo el desarrollo de un conjunto de actividades orientadas a dar respuesta a desafíos contemporáneos de carácter cultural, social y territorial mediante propuestas activas y creativas".

En su mente se encuentra impulsar "un nuevo programa de acción" para consolidar el festival. La cultura seguirá siendo estratégica junto al territorio, la sostenibilidad ambiental, el bienestar, la integración y la igualdad.

Además de PortAmérica han sido declarados eventos de excepcional interés público –que viene acompañado de incentivos fiscales en las actuaciones que realicen– la celebración del 30º aniversario de la reapertura del Teatro Real, el 50º aniversario del Festival de Teatro Clásico de Almagro, los 10 años del Mad Cool Festival, el Año Goya o el 60 cumpleaños del Festival de Sitges.

También han querido incluir el 45.º aniversario del Comic Barcelona para el próximo año, el centenario de la botadura del Buque Escuela «Juan Sebastián de Elcano» o la visita del Papa además del trío de eclipses solares, entre otros.

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El decreto ley donde se recoge el reconocimiento estatal de PortAmérica por su 15 aniversario se puede consultar aquí.