El calor aprieta en Galicia: Ourense supera los 37 grados y se esperan más altas temperaturas

Ourense volvió a situarse este miércoles en el mapa del calor gallego. La ciudad alcanzó los 37,5 grados a las 15.40 horas, la temperatura más alta registrada en Galicia durante la jornada, según los datos de MeteoGalicia. La provincia ourensana concentró buena parte de los valores más elevados, con registros de 36,4 grados en Arnoia y Leiro, mientras que en Lugo destacó Monforte de Lemos, con 36,5 grados.

La situación confirmó una jornada de temperaturas anormalmente altas para finales de mayo. MeteoGalicia mantenía para este miércoles un aviso por máximas muy altas en el valle del Miño, con registros por encima de los 36 grados, además de la posibilidad de chubascos tormentosos localmente fuertes en el interior. En su predicción para Galicia, el organismo autonómico situaba las máximas previstas en 37 grados en Ourense, 33 en Lugo, 32 en Vigo y Pontevedra, 31 en Santiago y Ferrol y 30 en A Coruña.

El calor se enmarca en un episodio de temperaturas muy elevadas para la época del año en buena parte de España. La Aemet advertía este miércoles de valores anormalmente altos en Galicia, especialmente en el Miño ourensano, y de tormentas fuertes con granizo y rachas muy intensas en zonas de montaña de Ourense y del sur y este de Lugo. Para las capitales gallegas, la agencia estatal preveía máximas de 37 grados en Ourense, 34 en Lugo, 31 en Pontevedra y 30 en A Coruña.

Ourense registró la temperatura más alta de Galicia este miércoles, con 37,5 grados, aunque no fue el valor más elevado de España, donde varias estaciones de Badajoz superaron ese registro durante la tarde superando incluso los 38 grados, según los datos provisionales de Aemet.

El jueves seguirá el calor

La previsión apunta a que este jueves se mantendrán temperaturas similares a las de este miércoles en buena parte de la comunidad. MeteoGalicia mantiene avisos para el jueves y señala temperaturas elevadas en el interior durante la tarde, con atención también a posibles tormentas intensas en áreas de montaña.

A partir del viernes, el escenario empezará a cambiar. MeteoGalicia prevé un descenso de las temperaturas en la mayor parte de Galicia, más acusado en la mitad norte y también en algunas comarcas de las Rías Baixas por la posible entrada de brumas en zonas del litoral. En Santiago, por ejemplo, la previsión baja de los 31 grados del miércoles y jueves a 29 el viernes y 25 el sábado, según la predicción por concellos.

Fin de semana más suave

De cara al fin de semana, Galicia quedará bajo la influencia de las altas presiones, con viento de componente norte y tiempo seco. Las temperaturas tenderán a normalizarse para la época, con un ambiente más suave en el norte, alrededor de los 20 grados, y valores más cálidos en el sur, entre 25 y 30 grados. Para el inicio de la próxima semana, MeteoGalicia apunta a un aumento de la probabilidad de lluvia y a un ligero descenso térmico.