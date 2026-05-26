El archivo de Tui rastrea nuevas ramas familiares gallegas del papa León XIV en O Porriño

El árbol gallego de León XIV sigue echando ramas en O Porriño. Después de situar en San Salvador de Torneiros a Benito Bastos Lorenzo, bautizado en 1639 y antepasado materno del Papa, el sacerdote y archivero de la catedral de Tui, Avelino Bouzón Gallego, ha dado un paso más: rastrear la familia que permaneció en Galicia. Su nueva investigación reconstruye la línea colateral de los Bastos —hermanos, sobrinos, primos y descendientes lejanos— hasta llegar a generaciones que comparten con Robert Francis Prevost el mismo origen familiar.

León XIV conoce sus raíces gallegas. Así se lo trasladó el propio Pontífice al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante la audiencia que ambos mantuvieron en el Vaticano el pasado 4 de mayo. El encuentro, de unos veinte minutos y no previsto inicialmente en la agenda, giró en torno a la próxima visita del papa a España, prevista del 6 al 12 de junio, y dejó también una revelación con especial eco en Galicia: Robert Francis Prevost sabe que es español por vía materna y de procedencia gallega.

Esa procedencia había sido documentada en enero por el sacerdote y archivero de la catedral de Tui, Avelino Bouzón Gallego, en una investigación que situó a los antepasados maternos de León XIV en San Salvador de Torneiros, en O Porriño. El nombre clave de aquel primer hallazgo fue Benito Bastos Lorenzo, bautizado en la parroquia porriñesa el 1 de diciembre de 1639 y considerado uno de los ascendientes gallegos directos del Pontífice por línea materna.

Benito Bastos Lorenzo, hijo de Benito de Bastos do Lago y de María Lorenzo Pérez, emigró siendo joven a Cuba. Allí, el 9 de enero de 1677, contrajo matrimonio con Antonia González Vázquez en la iglesia del Espíritu Santo de La Habana. Desde esa rama familiar, el linaje acabó enlazando con América y, varias generaciones después, con la familia materna de León XIV.

La novedad de la investigación de Bouzón no se centra ahora en la línea directa que conduce hasta el papa, sino en las ramas colaterales o transversales: hermanos, sobrinos, primos y descendientes de aquel mismo tronco familiar de los Bastos y los Lorenzo en Torneiros. El objetivo es seguir la pista de quienes, sin descender directamente de Benito Bastos Lorenzo, comparten con él —y por tanto con León XIV— antepasados comunes en la parroquia porriñesa.

El punto de partida de esta nueva reconstrucción es el matrimonio formado por Benito de Bastos do Lago y María Lorenzo Pérez, padres de Benito Bastos Lorenzo. De sus otros hijos —Juan de Bastos Lorenzo, Pedro, Jacinta, Jacinto, Amaro y Agustín— parte la primera generación colateral. La rama desarrollada por el archivero arranca con Juan Bastos Lorenzo, casado con Antonia Rodríguez, que tuvo como hijo a Manuel de Bastos Rodríguez.

A partir de ahí, la investigación desciende generación a generación. Manuel de Bastos Rodríguez y Apolonia Lorenzo Pérez fueron padres de Antonio Jacinto Bastos Lorenzo. Este, casado con Ana do Agueiro, tuvo a Santiago Bastos Agueiro, que a su vez contrajo matrimonio con María do Lago Lorenzo. De esa unión nació Miguel Bastos do Lago, casado con María Antonia Lorenzo.

La sexta generación colateral se abre con dos hijos de Miguel Bastos do Lago y María Antonia Lorenzo: Juan Manuel Bastos Lorenzo, casado con María Luisa Bugarín, y Miguel Antonio Bastos Lorenzo, casado con Josefa Rosa de Castro. De la primera rama nació José Benito Bastos Bugarín, esposo de María Luisa Lago, padres de María del Carmen Bastos Lago. De la segunda procedía José Bastos Castro, casado con María del Carmen Pérez, de cuya unión nació Manuel de Jesús Bastos Pérez.

La investigación alcanza ya una generación contemporánea de los padres de León XIV. María del Carmen Bastos Lago tuvo como hijas a Clementina, nacida en 1912, y a Pura Bastos Lago, nacida en 1913. Por otra parte, Manuel de Jesús Bastos Pérez y Rosa Campos Lago fueron padres de José Bastos Campos, nacido en 1900. Estos nombres integran la novena generación colateral, ya situada en los años de Mildred Agnes Martínez, “Millie”, madre del papa, nacida en 1911.

El trabajo de Bouzón permite así completar el mapa familiar abierto en enero y ampliar la dimensión gallega del Pontífice más allá de la línea directa. El archivo de Tui no solo sitúa en Torneiros a un antepasado materno de León XIV en el siglo XVII, sino que empieza a reconstruir el entramado familiar que quedó en Galicia y que enlaza, por vía colateral, con el mismo apellido Bastos que aparece en la raíz porriñesa del papa.

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La investigación cobra especial interés en vísperas del viaje de León XIV a España. Aunque la agenda oficial no incluye Galicia, el hallazgo ha reavivado en O Porriño y en la diócesis de Tui-Vigo el interés por una historia familiar que conecta la pequeña parroquia de San Salvador de Torneiros con el Vaticano.