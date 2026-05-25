Vinos, tapas y una cita gastronómica especial para suscriptores de Faro
Una copa de vino, una tapa bien pensada y una conversación tranquila pueden convertir cualquier jueves en un plan especial. Esa es la propuesta de Vinoteca Topos, que celebrará el próximo 4 de junio, a las 20.00 horas, una cata maridaje para descubrir nuevos sabores en un ambiente acogedor.Durante la cita se servirán seis vinos seleccionados, acompañados de diferentes propuestas gastronómicas diseñadas para realzar sus matices. Una experiencia cercana, sabrosa y perfecta para dejarse sorprender.
Los suscriptores de Faro de Vigo podrán reservar su plaza por 25 euros, frente a los 39 euros de la tarifa general. Las plazas son limitadas.
Una propuesta para brindar, probar nuevos sabores y disfrutar de una noche diferente en Vigo.
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