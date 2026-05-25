Las tormentas eléctricas descargaron casi 2.500 rayos sobre Galicia

Las tormentas eléctricas que afectaron a Galicia este domingo descargaron sobre la comunidad 2.447 rayos en 24 horas, la mayor parte al final de la tarde. Así se recoge en los datos divulgados por MeteoGalicia, cuyo mapa refleja que las provincias de Lugo y A Coruña registraron la mayor parte de la actividad eléctrica.

Los rayos iluminaron la noche en muchos puntos de Galicia, donde también se registraron lluvias y granizo, en un fin de semana marcado por las altas temperaturas.

La previsión de tormentas generalizadas había llevado a la Xunta a activar la alerta naranja en el centro de la provincia de Lugo para el domingo, donde suspendió incluso la actividad deportiva federada, y gran parte del resto de Galicia quedó en alerta amarilla.

La actividad eléctrica ya se había hecho notar en la jornada del sábado, cuando MeteoGalicia registró un total de 598 rayos en la comunidad.

Este lunes continúa la actividad tormentosa

Tal y como muestra la previsión de Meteogalicia para este lunes, la semana parece que comienza de igual que manera que la que terminó la anterior. Pese a que los termómetros volverán a marcar valores más propios de la época estival, desde la agencia de meteorología gallega advierten de que la inestabilidad atmosférica va a persistir durante este lunes, por lo que se esperan cielos con intervalos de nubes y claros, los cuales irán creciendo progresivamente hasta dejar de nuevo episodios tormentosos durante la segunda mitad del día en las provincias de Lugo y Ourense.

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Las temperaturas siguen sin cambios. En Ourense capital alcanzarán los 34 grados, en lo que será una nueva jornada sofocante en la ciudad de las Burgas. Le siguen de cerca Lugo y Santiago, con 31 y 30 grados respectivamente. En el sur el calor será más llevadero, ya que en ciudades como Vigo o Pontevedra los mercurios subirán hasta los 26 grados.