‘Looksmaxxing’, 'mogging', 'hunter eyes'… El diccionario de la nueva obsesión por "maximizar" el atractivo masculino

La moda del 'looksmaxxing' (maximización del potencial atractivo personal), promovida a través de las redes sociales por 'influencers' de estética masculina, no solo ha popularizado entre los jóvenes y adolescentes de hoy multitud de técnicas para mejorar su belleza (algunas de dudosa eficacia). También ha traído consigo la difusión de un vocabulario propio repleto de términos de origen anglosajón que da pistas de la lógica que anima esta nueva cultura juvenil. Estos son algunos de los conceptos más usados por los 'looksmaxxers':

Ascensión: Es el proceso para mejorar la belleza física de una persona y, a consecuencia de esto, tener mayor éxito social y sexual. Implica la aplicación de técnicas para optimizar al máximo el potencial estético de la persona.

'Bonesmashing': La traducción literal sería “machaque de huesos”. Se trata de una peligrosa técnica difundida en redes sociales consistente en golpearse repetidamente ciertos huesos de la cara, sobre todo la mandíbula, para provocarse microfracturas óseas y, como consecuencia, hipertrofiar esas zonas del rostro. El objetivo es tener un mentón más marcado.

'Body composition': Composición del cuerpo. Balance del estado físico de la persona a tener en cuenta para reducir los niveles de grasa corporal y aumentar la masa muscular.

'Black pill': Pastilla negra. Inspirado en el juego de la pastilla roja y azul de Matrix, el concepto alude a la elección que hace la persona. Elegir la pastilla blanca implica aceptar la belleza que se tiene. Elegir la negra implica luchar por conseguir una belleza superior.

'Canthal Tilt': Inclinación de los ojos. El ‘positive canthal tilt’ son los ojos ligeramente rasgados hacia arriba, rasgo altamente valorado en la subcultura del 'looksmaxxing'. Por el contrario, la persona con ‘negative canthal tilt’ tiene los ojos caídos hacia abajo, algo que se considera un defecto físico a corregir.

'Facemaxxing': Modalidad de 'looksmaxxing'enfocada principalmente al rostro, sobre el que se aplican técnicas como el 'mewing' y diversos masajes y medidas que potencian los rasgos masculinos.

'Foid': Abreviatura de “humanoide femenino”. Expresión misógina para referirse de manera despectiva a las mujeres que a veces se usa en foros de 'looksmaxxing'.

'Frame': Buena estructura corporal, consistente en tener una espalda ancha, buena postura y una presencia ósea imponente.

'Gymcell': Persona que no es especialmente bella, pero que ocupa un nivel superior en la escala de atractivo gracias al gimnasio.

'Gymmaxxing': Ir al gimnasio como método prioritario para ser más atractivo. Se busca desarrollar la musculatura, reducir el porcentaje de grasa corporal y mejorar la postura del cuerpo.

'Heightcel': Chico que no es especialmente guapo, pero triunfa por su destacada estatura.

'Hunter squeeze': Ejercicio facial consistente en presionar las sienes mientras se cierran y aprietan los ojos para, supuestamente, reducir la flacidez del párpado superior y conseguir una mirada más penetrante y afilada.

'Hunter eyes': Literalmente, "ojos de cazador". Son ojos pequeños, almendrados y profundos, que es el rasgo más atractivo en la cultura del looksmaxxing, en contra de los ojos redondos y saltones, que son denostados.

'Looks scale': Clasificación de belleza masculina juvenil en 10 niveles, de más a menos atractivo. El ‘true adam’ sería el canon de belleza superior, prácticamente inalcanzable. El ‘chad’ es un varón altamente atractivo. El ‘chadlite’ es atractivo, pero menos. A partir de ‘mid tier normie’ ya no se considera atractivo. El extremo inferior lo ocupa el ‘subhuman’, alguien valorado como “extremadamente feo”.

'Mewing'. Técnica de postura lingual consistente en mantener la lengua pegada al paladar para minimizar la papada y lucir un rostro más cuadrado y de aspecto varonil. Los 'looksmaxxers' presumen de ir siempre con la lengua pegada al paladar, incluso mientras duermen.

'Mogging': Proviene del acrónimo anglosajón MOG (Male Of the Group, o macho del grupo) y alude a la superioridad de belleza que un chico puede tener sobre otro. “Moggear” a alguien equivale a dominarle estéticamente, es decir, ser más guapo que él. Los looksmaxxers lo usan constantemente. Hay diversas variables: 'Framemog' es cuando un chico tiene una estructura corporal mejor que otro, por la altura, el ancho de hombros, la definición de las clavículas o tamaño de la caja torácica. 'Statusmog' es cuando alguien se considera superior por tener mejor posición social, fama o dinero. 'Jestermog' alude a cuando un chico es poco atractivo y trata de llamar la atención haciéndose el gracioso.

'Starvemaxxing': Dietas extremas, algunas de las cuales incluyen ayunos, con el objetivo de perder peso en poco tiempo.

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'Zygopushing': Masaje aplicado bajo los pómulos que para drenar los líquidos que hay en esa zona de del rostro, que acaba ofreciendo así una imagen más definida y afilada.