Una tormenta eléctrica despierta a Vigo en plena madrugada: 349 rayos iluminaron Galicia
MeteoGalicia contabiliza 1.316 descargas detectadas en las últimas 24 horas, tras una noche marcada por relámpagos, truenos y chubascos
Vigo se despertó esta madrugada bajo el estruendo de una tormenta eléctrica que iluminó el cielo de la ciudad y de la ría durante buena parte de la noche. El episodio dejó una intensa actividad de rayos en Galicia, cuantificada por MeteoGalicia en 1.316 descargas detectadas en las últimas 24 horas, de las que 349 correspondieron a territorio gallego.
Según el registro de la red autonómica de detección de rayos, el grueso de la actividad eléctrica se concentró antes de las seis de la mañana, con 508 rayos positivos y 808 negativos en el acumulado recogido por el organismo.
En las franjas posteriores, entre la una y las seis de la madrugada, el visor horario no reflejaba nuevas descargas en Galicia, aunque el episodio nocturno fue claramente perceptible en Vigo por la sucesión de relámpagos y truenos.
La tormenta llegó acompañada de chubascos y de un ambiente muy cargado tras una jornada de calor e inestabilidad. AEMET mantenía para Galicia una previsión de chubascos y tormentas, localmente fuertes y con posibilidad de granizo, especialmente durante la madrugada y la tarde.
La red de MeteoGalicia está formada por cuatro detectores repartidos por la comunidad, uno de ellos situado en el Campus de Vigo, lo que permite registrar la posición y características de las descargas eléctricas. El sistema distingue además entre rayos positivos y negativos y ofrece el cómputo total de rayos detectados, así como los localizados sobre Galicia.
La actividad eléctrica remitió con el avance de la madrugada, aunque la inestabilidad seguirá condicionando el tiempo durante la jornada, con posibilidad de nuevos chubascos en distintos puntos de la comunidad.
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