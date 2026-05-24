Dimiten tres de los cinco vocales del Consello Asesor del CGAC

Tres de los cinco vocales del Consello Asesor del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) formalizaron su dimisión, según pudo confirmar FARO DE VIGO. Esta renuncia dentro del órgano colegiado de consulta y asesoramiento de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude en los asuntos relacionados con las competencias del CGAC se produce tras el polémico cambio de dirección anunciado por la Xunta esta misma semana.

En línea con las protestas registradas el pasado viernes por parte de personas vinculadas al mundo del arte y de la cultura, las dimisiones muestran la disconformidad ante el procedimiento seguido por el Ejecutivo autonómico para efectuar el cambio de dirección, que próximamente será asumido por la doctora en Bellas Artes Eva López Tarrío.

Cabe destacar que el Consello Asesor del CGAC está constituido por profesionales de reconocido prestigio en los ámbitos de la creación cultural y el arte contemporáneo.

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A raíz de las protestas, el conselleiro de Cultura, José López, defendió el pasado viernes «el proceso establecido y regulado» para la elección de Tarrío, a quien considera «la persona adecuada para dirigir el CGAC en los próximos años».