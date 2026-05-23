La viguesa Antía Pinal estrena «Te olvidas de mí», una balada sobre el dolor de una ruptura

Pocos meses después de conquistar a la audiencia de «La Voz 2025» con su sensibilidad y honestidad interpretativa, la joven cantante viguesa Antía Pinal lanza su primer sencillo original, «Te olvidas de mí», una balada emocional que explora el dolor, la incertidumbre y la falta de respuestas tras una ruptura amorosa repentina. Con este tema, inicia una nueva etapa, de la mano de Universal Music.

Con una interpretación sin artificios, la artista habla de esas relaciones sentimentales que acaban sin un adiós y no terminan de cerrarse del todo. La canción puede escucharse en las principales plataformas como YouTube, Spoty, Amazon Music.

Antía Pinal actuó el sábado 23 de mayo en la sala Galileo Galilei de Madrid y el próximo sábado 30 de mayo lo hará en Compass, en Vigo. La artista plantea estas actuaciones como algo íntimo y cercano.

Estudiante de Arquitectura y cantante callejera, Antía Pinal se dio a conocer en la última edición del concurso «La Voz». La joven viguesa comenzó su paso por el programa de Antena 3 en el equipo de Sebastián Yatra, aunque después Pablo López «la robó» para su equipo y fue con el coach malagueño con quien se proclamó vencedora. Durante el programa, la cantante viguesa destacó por interpretaciones como «Complicidad» de Vanesa Martín y compartió escenario con Malú, Pablo López, Pablo Alborán, Laura Pausini y Sergio Dalma, entre otros artistas.