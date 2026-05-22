Visita de Julio Medem, coloquio y estrella

El Festival de Cans vivió ayer una de sus jornadas más intensas y emotivas con la celebración de la Noite das Homenaxes y la entrega de los principales reconocimientos de esta edición. La cineasta Jaione Camborda recibió el Premio Pedigree 2026 y colocó su estrella en el Torreiro de Cans en un acto muy aplaudido por el público. La directora vasca, ya vinculada a Porriño a través de la actriz Janet Novás, estuvo acompañada precisamente por la intérprete, protagonista de O Corno, la película con la que Camborda conquistó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, convirtiéndose en la primera directora española en lograrlo.

Camborda agradeció al festival el reconocimiento recordando los buenos momentos en el mismo, especialmente en 2024 tras el éxito internacional de su filme. Aunque ya conocía a Janet Novás, ambas están más unidas desde la película y la directora explica que tuvo claro desde el inicio que la porriñesa era la actriz perfecta para dar voz y forma a la protagonista de O Corno, porque «quería una protagonista capaz de llevar la corporeidad dramática del baile al personaje», señaló.

La noche también incluyó la entrega de los Chimpíns de Prata a la propia Janet Novás, al vecino Francisco Novás y al músico y creador Víctor Coyote.

La actividad arrancó ya por la mañana con el roteiro literario-cinéfilo guiado por el escritor Carlos Meixide y con las actividades de Cans do Futuro, centradas en los oficios invisibles del audiovisual. También hubo un encuentro del Café Dromedario con CREA, en el que participaron Paulo Carneiro, Andrea Bussmann e Iria Sobrado. A mediodía, el programa 3 en la carretera de Radio 3 se emitió desde el Jalpón de Aurora con Isabel Ruiz Lara.

La jornada incluyó además la sección «A que andas?», dedicada a proyectos audiovisuales todavía en fase de desarrollo. Sonia Méndez presentó Karbo F.C., una serie inspirada en las primeras futbolistas coruñesas de los años ochenta; Lorena Iglesias avanzó Millennial Mal, centrada en una mujer obligada a regresar a la universidad a los 42 años; Álvaro Gago habló de Porto Alegre, escrita junto a Berta Dávila y enfocada en la memoria familiar y el duelo; mientras que Eire Cid y la productora Bea Villar mostraron Los reyes imaginarios, sobre adolescencia, masculinidad y vulnerabilidad en un barrio obrero de Vigo.

La programación se completó con el coloquio «Actrices detrás da alfombra vermella», con María Vázquez, Janet Novás e Isabel Blanco, además de la sección Fillxs de Cans y de la proyección del documental 360 curvas, acompañada por una actuación musical de Manu Lucas, Adrián Méndez y Manuel García Vicente. También destacó la retrospectiva de videoclips de Alana y la apertura de la exposición O Bichero.

La noche culminó con la tradicional Procesión de Chimpíns y la gala presentada por Federico Pérez en la Leira do Río, donde se estrenó el documental Cans, a aldea de cine, y el público disfrutó de los conciertos de Nat Simons y Aurora Beltrán antes de la sesión Discochimpín de Óscar D’Aniello.

El Festival de Cans vivirá hoy sábado su intensa jornada final con la presencia del cineasta Julio Medem, que colocará su estrella en el Torreiro. El director de películas como Lucía y el sexo o Los amantes del Círculo Polar protagonizará primero un coloquio abierto al público al mediodía en el propio espacio para seguidamente descubrir su estrella, a las 13.15 horas.

La programación arrancará por la mañana con el roteiro «O río, os regos e o muíño do Froxán», guiado por Xurxo Souto, y con una nueva sesión de la sección paralela ExtraCans. También tendrá de nuevo protagonismo Jaione Camborda, Premio Pedigree de esta edición, que participará en una retrospectiva de sus cortometrajes bajo el título «Cine Love Cost».

A lo largo de la tarde, continuarán las proyecciones de la Sección Oficial de Ficción, Animación y Furacans-Non Ficción, además de los encuentros «Dálle Caña» con los realizadores participantes. El festival acogerá además la presentación de la serie documental El balance de los daños, centrada en la historia de Siniestro Total, con la presencia del director Mikel Clemente y del músico Julián Hernández.

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La música volverá a ocupar un lugar central en Cans con actuaciones de Arizona Baby, The Homens, De Ninghures, Balteira, Los Tónikash y Noite Son, además de nuevas sesiones Discochimpín. La jornada incluirá también actividades de MiniCans para el público infantil y una retrospectiva de piezas cortas de Víctor Coyote acompañada de un concierto del artista. El certamen concluirá con la gala final de entrega de premios.