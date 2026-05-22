Pedro Piqueras reacciona a la sentencia que excluye 'El Rosco' de 'Pasapalabra': "Es una tragedia"

'La revuelta' recibió esta noche a Pedro Piqueras en su teatro y David Broncano no dudó en aprovechar la actualidad para pedirle al que fuera presentador de informativos en Telecinco una reacción a la noticia del día: la sentencia del Supremo que exige a Antena 3 el cese de las emisiones de 'El Rosco' como parte de 'Pasapalabra', al haber acreditado la justicia que esa prueba está registrada por la empresa neerlandesa MC&F y no se considera parte del concurso, cuyo propietario es la británica ITV Studios.

Este terremoto televisivo ha provocado la reacción de Antena 3, que asumido esta derrota judicial definitiva y adelantado sus planes de cara a las próximas semanas. Por otro lado, hemos informado del otro gran bombazo del día sobre este tema: Mediaset compró en secreto los derechos de 'El rosco' y a partir de ahora incluirá esta prueba en un nuevo concurso que comenzará a desarrollar en las próximas semanas.

En este contexto? Pedro Piqueras ha recogido el guante de Broncano y se ha pronunciado sobre esta sentencia: "Es una tragedia", aseguró el periodista. "Para Antena 3. Igual para nosotros (TVE) está bien", comentaba el presentador de 'La revuelta' entre risas. "Pasapalabra es un gran programa para tenerlo delante del informativo", añadió Piqueras, que gozó de más de una década de liderazgo informativo, en parte gracias a tener el concurso de telonero.

"Durante ese tiempo fuimos líderes absolutos. Cuando el programa se va, empezamos a perder audiencia", dijo sobre el golpe de efecto que supuso la compra por parte de Antena 3. "El rosco es lo que...y es lo que ahora no les dejan emitir", comentó.

En ese momento, Broncano se dirigió al público para explicarles lo que él y Piqueras estaban comentando: "Igual no lo habéis visto. 'Pasapalabra' ha tenido como mil juicios, cuando se fue de Telecinco a Antena 3... ha habido muchas cosas. Se consideraba que El rosco no formaba parte del programa, sino que tenía otros derechos. Creo que es algo así. Y hoy el Tribunal Supremo ha dicho que 'Paspalabra' no puede emitir El rosco nunca más. Yo me he puesto triste", resumió el cómico.

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"¿En vez de en rosco no pueden hacerlo en rectas?", preguntaba Segrio Brezos, desatando la risa del presentador. "Yo creo que el programa sin El rosco no es lo mismo. Eso es evidente. Y creo que en esa casa, que saben lo que vale El rosco, intentarán hacer algo similar", ha pronosticado Piqueras para finalizar.