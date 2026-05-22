Brote vírico en un crucero de lujo
Países Bajos confirma un nuevo caso de hantavirus en un tripulante del 'MV Hondius' que desembarcó en Tenerife
Con este nuevo contagio, el número total de notificados asciende a 12, entre los que se incluyen tres fallecimientos
Brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo
Redacción
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado de que Países Bajos ha confirmado este viernes un nuevo caso de hantavirus en un miembro de la tripulación del 'MV Hondius', que desembarcó en Tenerife.
"Hoy, los Países Bajos confirmaron un caso adicional entre un miembro de la tripulación que desembarcó en Tenerife, fue repatriado a los Países Bajos y se encuentra aislado desde entonces", ha informado Tedros este viernes durante una rueda de prensa.
Con este nuevo caso confirmado, el número total de contagios notificados asciende a 12, con tres fallecimientos, aunque no se han registrado nuevas muertes desde el 2 de mayo, fecha en la que el brote fue comunicado a la Organización Mundial de la Salud.
"Seguimos instando a los países afectados a que monitoreen cuidadosamente a todos los pasajeros y la tripulación durante el resto del período de cuarentena. Se continúa el seguimiento de más de 600 contactos en 30 países, y se sigue localizando a un pequeño número de contactos de alto riesgo", ha subrayado el director general de la OMS.
Tras ello, Tedros ha vuelto a agradecer la colaboración de Argentina, Cabo Verde, Chile, Países Bajos, Sudáfrica, España, Reino Unido y la Unión Europea en la respuesta al brote y en la investigación epidemiológica.
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