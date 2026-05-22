Grande-Marlaska, en el homenaje a la Guardia Civil en Córdoba, a los agentes de Adamuz: "Vuestro comportamiento modélico va a permanecer en la memoria de toda España"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha participado en Córdoba en la celebración del 182º aniversario de la Guardia Civil, que extraordinariamente ha tenido lugar en la capital cordobesa en homenaje a las 46 víctimas y a los guardias civiles que participaron en las labores de rescate de la tragedia ferroviaria de Adamuz ocurrida el pasado 18 de enero. "Vuestro comportamiento modélico va a permanecer en la memoria de esta ciudad y de toda España", ha asegurado el ministro, que también ha tenido palabras de recuerdo para los dos guardias fallecidos durante la persecución de una narcolancha en Huelva el 9 de mayo.

Al acto, que se ha celebrado en el interior de la comandancia de la Guardia Civil de la capital cordobesa, también han asistido el alcalde, José María Bellido; el delegado del Gobierno en Córdoba, Pedro Fernández; y la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López; así como el jefe de la Benemérita, el coronel Ramón María Clemente; y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. A diferencia de lo ocurrido en Baeza hace unos días tras la muerte de dos guardias civiles mientras perseguían a una narcolancha, el ministro no ha recibido abucheos durante su intervención, si bien la presencia de civiles y familiares en el acto ha sido muy reducida y alejada de la tribuna de autoridades.

Fallecieron en las costas de Huelva

Fernando Grande-Marlaska se ha referido a Germán y Jerónimo como los dos agentes "que fallecieron en las costas de Huelva durante una intervención contra el narcotráfico" (hace dos días negó que fuese "un asesinato y prefirió hablar de ·una muerte en acto de servicio"), y ha añadido que su legado permanecerá vivo en cada guardia y en la gratitud permanente de la sociedad española: "Siempre estarán en nuestra memoria", ha afirmado.

1.180 efectivos de la Benemérita en Adamuz

El ministro del Interior ha explicado que la celebración de este acto en Córdoba no es casual, y que al igual que el año pasado de manera extraordinaria se celebró en Valencia después de la dana (habitualmente tiene lugar en Valdemoro, en el colegio de guardias jóvenes Duque de Ahumada), se ha querido celebrar en la capital cordobesa por la tragedia de Adamuz.

Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, en el 182º aniversario de la Guardia Civil en Córdoba. / Manuel Murillo

Grande-Marlaska ha recordado a los 46 fallecidos y a los guardias desplegados en labores de rescate, policía judicial o tráfico desde el día de la tragedia y que demostraron, ha dicho, en todo momento "su profesionalidad y humanidad". Asimismo, ha recordado que el pasado 12 de marzo Interior condecoró a tres de los agentes que participaron en las labores de rescate de Adamuz, Patricia, Manuel y Alberto, como reconocimiento a los 1.180 efectivos que intervinieron en el accidente ferroviario y dejaron patente "la capacidad operativa y de responder" del Cuerpo.

Noticias relacionadas

Asimismo, ha destacado la vocación de servicio, la cercanía, la profesionalidad y el profundo sentido del deber demostrado por los guardias aquellos días.