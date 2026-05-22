Nombramiento con polémica
El conselleiro de Cultura defiende, entre protestas, la elección de la directora del CGAC
José López afirma que Eva López Tarrío «es la persona adecuada» para dirigir el Centro Galego de Arte Contemporánea ante un movimiento crítico con el proceso de selección
R. S.
El conselleiro de Cultura, José López, defendió esta mañana en medio de protestas el nombramiento por parte de la Xunta de Galicia de la doctora en Bellas Artes Eva López Tarrío como nueva directora del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) asegurando que el proceso de designación ha sido el «habitual» en un organismo dependiente de la Xunta: «No es una cuestión que pueda debatirse. El CGAC no es una Fundación ni un Patronato, es una institución que forma parte de la Consellería y por lo tanto, por ley, es la Consellería quien decide quien lo dirige en un proceso regulado y establecido», indicó.
Asimismo, el titular de Cultura afirmó mientras un grupo de personas portaba pancartas en las que se podía leer «SÓS CGAC» que la viguesa Eva López Tarrío «es la persona adecuada para dirigir el CGAC en los próximos años».
Miembros de la asociación cultural Vegliota aprovecharon la presencia de López en la inauguración de una exposición para mostrar su disconformidad con el proceso de designación, un movimiento crítico que ya dio comienzo el mismo día del nombramiento a través de las redes sociales al considerar que supone «una pérdida total de independencia» de la institución. Más de 1.300 personas vinculadas al mundo del arte y la cultura, de forma particular y a nivel asociativo, han mostrado ya su disconformidad firmando un manifiesto solicitando a la Xunta que desestime la presente convocatoria y habilite un nuevo proceso de selección que garantice la autonomía y proyección del CGAC. Asimismo, se ha convocado una nueva protesta para este viernes a las 19.00 horas.
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