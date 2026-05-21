La nueva estrategia de 'La revuelta' de David Broncano para mejorar su audiencia

'La Revuelta', el programa de David Broncano en La 1, está probando una nueva estrategia para mejorar su audiencia, porque desde hace tiempo 'El hormiguero' de Pablo Motos le ha pasado por delante. Lo ha explicado el presentador este mismo miércoles durante la emisión del programa echando mano del humor, como suele ser habitual en él.

"Sergio Bezos está enfadado. Es el único del equipo que lo está", ha comenzado diciendo Broncano. "Yo ayer vi 'El hormiguero'. Y me encantó", ha bromeado Bezos, que se encarga de animar el ambiente en el programa y que habitualmente tiene un papel destacado al inicio de 'La revuelta' interactuando con el público... Hasta este martes.

Ese día, el 'show' de La 1 decidió prescindir de la interacción inicial con el público presente en el teatro donde se graba el programa y pasar directamente a la entrevista. La invitada era Mercedes Milá. Y la estrategia funcionó, ya que 'La revuelta' logró 1.535.000 telespectadores y un 12,6% de cuota de pantalla, unos datos bastante más altos de los que había conseguido últimamente.

La mejor audiencia en meses

"Ayer hicimos un experimento empezando con la entrevista y Sergio acabo el programa diciendo: Espero que hoy el programa vaya mal", relató Broncano este miércoles. "Pero ayer hicimos la mejor audiencia en tres o cuatro meses. Hoy lo vamos a volver a hacer y si va bien, mañana cuando yo entre el invitado estará ya aquí sentado", anunció el presentador, entre las risas del público.

Ahí dio paso a la entrevista del día, que este miércoles era con dos jóvenes promesas del mundo del baloncesto: Iyana Martín y Awa Fam, que hicieron historia al convertirse en las elegidas en la famosa selección del Draft en la NBA femenina.

La audiencia del miércoles

¿Y cómo ha ido el programa de audiencia este miércoles? 'La revuelta' se quedó con 1.320.000 telespectadores y un 11,3% de 'share', bastante por debajo de los datos conseguidos el día anterior con Mercedes Milá.

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Justo una semana, por ejemplo (el 13 de mayo), la audiencia fue de 1.345.000 y un 10,7% de cuota de pantalla.